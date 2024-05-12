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永豐金 子公司獲利優

永豐金周線圖
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永豐金（2890）今年前四月累計稅後純益85.04億元，年增33.8％，累計每股稅後純益0.69元，受惠今年資本市場行情及交易熱絡，銀行及證券子公司獲利大幅成長，獲利金額皆創歷年同期新高，同時永豐金已拍板今年股利政策，每股將配發現金股利0.75元、股票股利0.25元，合計配發1元。

永豐金10日股價收在22.95元，上漲0.6元、整周上漲4.08％，來到近一年新高。三大法人近周合計買超19,847張。今年以來股價上漲了16.50％，由於該金控獲利不斷創下佳績，使股價呈多頭走勢。

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