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不銹鋼廠建錩（5014）10日股價大漲7.33％來到16.1元，主力買超590張，第一季稅後純益、EPS都創下近六季新高，營運逐漸回溫。法人表示，近期不銹鋼市況轉佳，帶動類股出現漲勢。

不銹鋼產業雖然需求仍不明顯，但原物料價格回升支撐，加上國內業者被豁免於歐盟的反傾銷及反補貼關稅，外銷出現生機，銷售據點多元的建錩得益，第一季稅後純益1.03億元，EPS為0.56元。分析師表示建錩股價淨值比低、現金殖利率高，當季毛利率則是近五季新高，營運可望逐漸回溫。