台股ETF長線可觀 累積退休金免煩惱

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銀髮族理財大趨勢，為了打造完美退休生活，從年輕時及早善用投資管道成為大趨勢，超前建構無憂退休生活。投信法人建議，可定期定額投資台股ETF，掌握低風險、低波動的特性，且長線報酬可觀用來存退休金、買房基金，甚或是子女教育金都很適合。

投信法人指出，投資人要克服「害怕波動」的心理恐懼，最好的投資策略即是定期定額投資共同基金，因為定期定額投資基金，不用考慮進場的時機，當淨值處於高檔時，同樣的一筆金額買到較少的單位數，但淨值跌至低檔時，則可以買到較多的單位數，長期下來，基金的平均購買成本會降低，定期定額的投資時間愈久，累積的報酬愈可觀，可讓退休資產有感增值。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金（00936）經理人黃鈺民表示，美國通膨降溫趨緩，致Fed言論偏向鷹派，導致近期美股及台股震盪加大。但中長線來看，今年為美國總統選舉年，歷史經驗來看股市不致太差，配合台股企業獲利有機會成長二位數，台股中長線漲升行情可期，建議定期定額投資台股ETF，並以又結合「中小」、「永續」及「高息」三題材之台股ETF為布局首選，短線動能強勁，長線報酬可觀，可享有樂活的退休生活。

中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，對抗不景氣時具調整的彈性，成長性動能佳，同時具備超額報酬潛力，中長期股價爆發力強，投資組合加入中小型股，成長動能空間更大。

近年發現高股息ETF存股人數成長力道遠高於金融股，主要原因就是高股息ETF能提供一樣穩定且，且現金殖利率更高。以兆豐金為例，今年現金股利1.5元，4月30日收盤價計算年化配息率約3.75％，而以元大高股息（0056）今年第二季配息0.79元，年化配息率約8％，加上ETF為一籃子股票，在風險上較為分散，大幅受退休族青睞。

法人認為，進入高齡化社會，國人對於現金流的需求增加，以及國內首檔高股息ETF 0056持續推進連續配息且填息紀錄，「規律現金流」、「分散持股風險」、「無匯率波動」、「參與台股成長」等優勢持續擴散，均帶動既有、新進投資人加碼投入信心。

對於屆臨退休有現金流需求的族群，則建議可透過高股息商品為主，為自己打造退休理財配置，如有餘裕資金則可以考慮投入具資本利得潛力的ETF。