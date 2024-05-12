迎高齡化 小資族愛高息ETF

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隨人口結構轉變，高齡化觸發高股息需求，加上國人投資偏好改變，近年陸續從境外投資轉向境內基金，加上投資行為改變，轉投入存ETF領息，各種原因下，台股ETF持續火熱，規模不斷壯大，對資本市場帶來正向效益，投信法人看好台股高息ETF規模續增，將活絡台灣資本市場。

據國發會統計，國內青壯年人口在2015年達到高峰，至2024年65歲以上人口將達450萬人，占比19.2％，估至2040年每兩個青壯年人口，就要撫養一個老年人口，負擔將是現在的2.24倍，至2050年65歲以上人口將達766萬人，占比達37.4％，加上所伴隨的醫療支出也大幅增加，因此「退休準備」成為理財計劃關鍵字。

法人指出，2010年是戰後嬰兒潮滿65歲階段，在人口結構轉變下，台灣第一檔高股息ETF元大高股息（0056）在2007年就問世，但2010～2020年期間，退休族相對青睞海外投資、保險等理財商品已規畫退休。

但2019年境內基金已超越境外基金，關鍵就在ETF，主要是債券ETF規模增至1.2兆元貢獻，而去年起又有台股ETF加持，顯示投資人偏好已轉變，從境外轉向境內、從交易走向配置，造就高配息的台股ETF產品線大幅增長，至2月底台股ETF規模破1.5兆元，加上共同基金後合計已達2.09兆元。

法人提到，台股過去十年平均股息殖利率為4.1％，在全球名列前茅，對比美國標普500指數、日經225指數及韓國KOSPI指數的股息殖利率都不到2％，台股高股息殖利率的獨特性下，也成為台股高股息ETF的優勢。

從股息配發率來看也是利多，根據統計，台灣上市櫃企業股平均股息配發率過去十年約65％，2021年整體上市櫃企業配發股息金額突破2兆元歷史新高後，前年也有2兆元，今年仍有機會挑戰2兆元水準，將是連三年配息金額超過2兆元大關。

法人強調，去年外資轉為買超台股，且今年持續加碼，推升台股行情看漲，內資錢留台灣，帶動台股主被動基金規模成長，ETF成長顯著。預計未來人口老化下，退休理財需求將更為強勁，加上台股資本市場年輕化，小資族也偏好配息產品的穩定現金流，高股息ETF成長趨勢仍將延續。