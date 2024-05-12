520倒數 政策作多股伺機再起

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台股受美股反彈走勢停滯及鄰近亞股亦是跌多漲少影響，近來高檔賣壓湧現未能延續，然法人認為，就目前台股震盪仍可緊扣4月29日突破月線長紅上緣來觀察，推測目前多空籌碼調整仍採偏多思維，且國際政經情勢尚屬平穩，而美股季線築底反彈結構亦未遭破壞，短線縱見修正暫無趨勢反轉疑慮。

不過，中信投顧指出，台股反彈位階距離歷史高點20,883點不遠，多方追高面臨近關情怯，壓力並不小，而美股費半與台股年線乖離倍數遲遲未能拉開、僅落於1.2倍左右，前者扮演多頭指引角色亦是明顯弱化；尤其在目前盤面利多消息實屬有限，技術面亦來到相對高檔的情況下，台股可能仍需時間與空間消化本波急漲累積賣壓。

觀察目前盤面行情由非電族群強勢主導，而電子高價及權值股彈升慣性普遍不佳，尤其權王台積電弱勢反彈落後大盤，AI千金指標股世芯-KY更是再次回測年線支撐，類股輪動結構略嫌美中不足。因此，現階段操作仍須步步為營，對於破線轉弱股停損、停利動作宜加快。

盤點台股短線利多、利空因素，則有「五好五壞」，利多方面，美股延續強勢輪彈格局，四大指數收復所有均線、OECD／IMF估今年全球貿易成長率望翻倍、台灣4月CPI年增回落警戒線2％之下、台股震盪力守4月29日突破紅K上緣、新台幣匯率止貶回升。

利空方面，則有加薩停火談判卡關、陸企繞道墨／越對美出口翻倍、台股逼近歷史高點頻見上下影K線、美股費半與台股年線乖離倍數僅約1.2倍、融資餘額率先大盤創新高顯示籌碼耐震度不佳。

操作方面，建議投資人維持橫向區間思維並搭配指標訊號低檔，後續觀盤重點，可留意「三大重點」，包括4月29日長紅支撐、鴻海集團股輪動強弱表現及融資浮額宜減不宜增加。

展望5月行情，法人表示，考量周指標高檔壓回的中期修正仍持續進行，台股雖有以盤代跌的偏強跡象，但中期修正仍需時間化解，研判本月加權指數將呈高檔橫向震盪格局，但520進入最後倒數階段，今年又適逢新任總統上任，看好相關政策作多行情將有機會扮演盤勢下檔撐盤力道，支撐台股維持強勁態勢。

選股方面，台股5月雖將不改多空緊張對峙局面，但研判在520之前低檔仍有政策作多力可期，受惠520行情加持下，政策作多股仍有機會伺機領漲，看好相關信賴產業、軍工、營建可望繼續有發揮機會，而AI題材族群則在輝達（NVIDIA）22日公布財報前後，可望有表態機會。