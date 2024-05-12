MIRROR皇宣緣 辦頂級珠寶秀

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母親節前夕，國內第一大珠寶品牌MIRROR皇宣緣邀請女星陳美鳳代言走秀，展示東西方頂級珠寶。陳美鳳兩年前，第一次出席MIRROR皇宣緣珠寶活動，戴了鎮店之寶「深老坑玻冰種藍綠翡翠串珠」，躍上了各大新聞版面，之後又因疫情、戰爭造成的大通膨，讓這串稀有的串珠從當時的市價8億元一舉衝上12億新天價。

MIRROR皇宣緣舉辦這場東西方頂級珠寶秀，同時也正式宣布轉型成全方位的生活珠寶概念大品牌，這次活動恰逢母親節檔期，陳美鳳不忘提醒大家，建議母親節如果想買給母親、長輩或太太，不妨考慮翡翠和琥珀表心意，東西方頂級珠寶，最能擋災辟邪、祈求平安的寶石，當然就是來自波羅的海蘊藏在地底數千萬年的有機寶石─琥珀和蜜蠟，而東西方最頂級的珠寶在MIRROR皇宣緣都買得到喔！

翡翠原產大國─緬甸，早在兩年前政府就下令關閉所有的翡翠礦區，換言之，翡翠的礦源枯竭和封鎖早已是不爭的事實，市場上的高檔翡翠經過這幾年的戰爭和疫情變得更加稀缺，同時也更具保值性，現在的市場可以說是用「賣一件，少一件」來形容，以至於高檔翡翠目前的市場交易價格和世界各大名牌的高端商品，同步飆漲了30％以上、甚至更高。

32年來，Mirror皇宣緣以最優質的珠寶品質、時尚潮流的精品設計以及親切熱情的服務，橫跨台北101、誠品南西、誠品新板以及最新的SOGO忠孝館、誠品新店裕隆城等多個百貨重要據點，持續發展經營。

此外，MIRROR皇宣緣今年正式前往台中七期重劃區台灣大道－富宇建設公司旗下萬群房產展售中心，也是世界各大名牌據點，隨著銷售業績及知名度的倍增，未來的MIRROR皇宣緣不僅將打進中南部市場，也將全力朝國際市場邁進。