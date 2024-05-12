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神旺商務酒店「盛夏食光」優惠起跑 不限平假日4人同行85折

  • 工商時報 姚舜
神旺商務酒店推「盛夏食光」，主打不限平假日超大份量千元有找星級饗宴，4人同行再享85折優惠。圖／神旺商務酒店提供
神旺商務酒店推「盛夏食光」，主打不限平假日超大份量千元有找星級饗宴，4人同行再享85折優惠。圖／神旺商務酒店提供

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迎接龍寶寶，「神旺商務酒店」推出精打細算「Baby Shower新生命開獎有禮」寶寶性別派對，8人即可成行。圖／神旺商務酒店提供
迎接龍寶寶，「神旺商務酒店」推出精打細算「Baby Shower新生命開獎有禮」寶寶性別派對，8人即可成行。圖／神旺商務酒店提供

時值報稅季節，神旺商務酒店為幫消費者省荷包，位於酒店2樓的銀柏廳祭出「盛夏食光」餐飲優惠活動，5月13日起至8月31日止，不限平假日午間４人同行指定歐式套餐，即享85折優惠，每人最低消費含服務費750元有找。套餐主打２個女生可分食的超大份量精緻主餐外，內含前菜、沙拉、湯品，還有飯後水果甜點，標榜要讓上班族、小資族們在報稅季不吃土，仍能享用星級美味大餐。

神旺商務酒店並自即日起推出精打細算「Baby Shower新生命開獎有禮」寶寶性別派對，活動內容包含多樣的現場布置、超卡哇伊的性別揭曉道具外，另附贈精緻的點心及飲品。有別以往市面上的派對需自行尋覓主持人，神旺商務酒店加碼凡預訂此專案，再贈飯店專業主持人帶領派對團康遊戲，炒熱現場氣氛、讓親朋好友不尬聊，活動結束後再享歐風雙主菜套餐，超嗨內容，要搶攻今年龍寶寶商機，每人1,680元起，提前一個月早鳥下訂還有8折好康優惠。訂。

「Baby Shower新生命開獎有禮」寶寶性別派對，8人即可成行，專案內容包含主廚特製精緻自助餐點、席間果汁飲品暢飲、主題派對場地布置、性別揭曉預測版及超萌道具，專案價每人1,680元起，2024一同迎接感受美好的生命力。

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