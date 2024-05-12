面板春燕住下來了嗎？法人：這項指標透露落底訊號

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5月上旬TV面板報價持平開出，IT面板報價則受惠於補庫存需求而走揚，惟漲幅有限，雖然面板報價已有漲不動跡象，但法人認為，TV面板庫存仍在正常水準，IT面板也在低水位，後續需求是否增溫，將觀察AI PC新產品效應、Windows10 EOL升級效應，預估消費性機種市況可望先轉佳。

面板雙虎日前同聲釋出比先前更樂觀的展望，其中，友達（2409）董事長彭双浪高喊「所有應用都正復甦」，面板業最差的狀況是去年和前年，現在應會回到健康發展的路徑。群創（3481）總座楊柱祥則以「春燕不只來了，而且還住下來了」形容市況，強調首季是景氣谷底，全年逐季攀升。

觀察面板廠4月營收，群創4月合併營收192.55億元，月減4.3％、年增13.1％；友達受惠於子公司BHTC的加入，營收則大幅成長，4月合併營收達237.67億元、月增12.1％、年增28％；彩晶(6116)4月合併營收7.13億元，月減11.1％、年減40％。

TrendForce公布5月上旬報價，由於備貨需求降溫，中小尺寸電視面板漲幅縮小，32吋、43吋面板上旬報價持平，65吋以上的大尺寸電視面板小漲1美元。監視器面板價格續漲，全尺寸漲幅約0.2美元，筆電面板需求增幅不如預期，僅TN面板價格小漲0.1美元。

法人表示，5月上旬TV面板報價持平開出，原因在於電視品牌廠考量後續歐洲盃足球賽、奧運等大型運動賽事相關商機而提前建立庫存的動作已初步告一段落；至於IT面板，由於庫存已在健康水準，加上市場需求雖未見到全面增溫跡象，但多數客戶陸續釋出補庫存急單，故推升報價走揚，惟漲幅均有限。

觀察近期面板市場需求狀況，法人分析，在TV面板的部份，雖然整體市場今年第一季庫存較去年第四季增加1~2週，但仍在正常水準，由於奧運、歐洲盃足球賽等大型運動賽事6月開始陸續舉行，品牌、通路業者自第一季即開始拉貨，預估第二季仍持續。

IT面板方面，庫存調整已超過2年，亦已下跌至低水準，後續需求是否增溫，重要觀察指標包括換機潮、AI PC新產品效應、Windows 10 EOL(預估為2025 年)升級效應等；此外，預估消費性機種市況先轉佳，但商用機種需求目前仍受企業資本支出態度尚保守影響，預估最快今年第三季方得以回溫。