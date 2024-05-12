《台北股市》投信連10周買超 台股行情震盪中迎接520

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【時報記者任珮云台北報導】在三大法人合計買超下，台股週線連三紅。投信連續買超週數推進至第10週，上週投信連續第10週買超，金額擴大至212.95億元，外資則是連3週力挺台股，單週回補270.66億元。PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪分析，台股目前指數穩於短中長天期均線之上，技術面多頭趨勢未變，且晶圓龍頭大廠上周五公布4月營收，在高效能運算需求攀升帶動下，4月營收高達2360.21億元，為歷史次高，月增幅超過兩成，年增幅更是大幅成長59.6%，有利於下週台股多頭持續表現。

安聯投信台股團隊表示，台股最近震盪幅度加大，主要原因有三：其一、時序上，美股、台股財報都已陸續公布，好壞消息市場多已陸續反應，市場情緒開始處於在等待下次財報或重要法說等訊息到來。其次，6月台北電腦展有望帶動市場情緒，市場靜待是否有殺手級等AI運用出現，進而帶動規格升級等需求與成長動能；第三則是高股息題材可能因成分股變化所帶來的資金板塊挪移效益。

黃新迪表示，距離520新任總統上任僅剩下週5個交易日，統計顯示，自2016年以來520當天後5、10、20個交易日的大盤全數呈現上漲，後40日亦有75%機率上漲。從產業趨勢來看，台股多方依舊有發揮的空間，特別是對台股最佳的利多因子包括CoWoS產能開出，有利供應鏈後段廠商營收，另外從微軟、AMD等亦看到通用型伺服器需求開始復甦，顯見台廠企業獲利將持續盤升，且從台股第一季財報來看，AI相關個股普遍繳出亮眼成績，也帶動近期科技股成交比重回升至6成以上。

日盛投信台股投資研究團隊表示，根據FactSet數據顯示，近85%的標普成分股企業已公布本財季業績，其中約80%業績超出市場預期。而台灣4月出口連六紅，雖然處於產業淡季，但基本面具有將當支撐力。此外，本次FOMC會議可見市場最擔憂的升息應將已排除在選項之外，這在相當程度上暫時消弭市場擔憂，並保留降息彈性與可能，使中長期多頭仍具相對寬鬆的流動性支撐。目前4月營收、第一季財報進入密集公布期。觀察產業表現，隨著AI GPU供應持續好轉，據調研機構統計，2023年AI伺服器出貨量已突破百萬台大關，預計2025~2026年AI伺服器出貨破200萬台，而台灣供應鏈切入多項散熱零組件，相關概念股可持續留意。