《科技》歡慶母親節 電信三雄優惠一次看

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【時報記者王逸芯台北報導】適逢一年一度的母親節，電信業者磨刀霍霍搶商機，針對數位內容、固網以及資費等祭出限時優惠，盼藉由一年一度的5月檔期，搶攻一波業績貢獻。

瞄準5月母親節檔期，中華電(2412)提供多元優惠方案，5月20日前至網路門市新申請「MOD家速方案2.0」，且符合新租HiNet光世代搭配新租MOD+自選餐(全選)+影劇館+，最高加碼贈Hami Point 2800點，5月15日前再加碼贈MOD 100元看片金。針對電視影劇族群，「Hami Video影視雙享好禮方案」月租優惠價只要269元，一次擁有Hami Video電視館及Hami Video影劇館雙重享受，每月送6GB行動上網量，再送哈密TV智慧電視盒；6/2前推薦申請「Hami好康星選方案」月租優惠價188元起，可享影視服務與娛樂應用服務，每月送最高10GB行動上網量，再抽Hami Point最高300點。

台灣大(3045)針對母親節檔期，推出一系列母親節優惠。台灣大寬頻推出全新「智慧門禁對講」服務，透過手機專屬App，月付799元起即可遠端一鍵開門並監控。即日起新申辦「好速光纖0元體驗案」，可享1Gbps光纖上網首月月租0元優惠；申辦「好速加掛」指定專案享85折，1Gbps高速上網最低月付749元起，合約期間最高可節省3600元。除此之外，加贈5G上網最高600GB，以及1200元mo幣，並提供MyVideo、HBO GO前三個月體驗，以及GeForce NOW雲端遊戲服務1個月免費。

遠傳(4904)則主打「送媽媽第一支時尚摺疊機」，到遠傳申辦OPPO Find N3 Flip搭配月租1399元，手機最低０元起；五月底前申辦，再送配件購物金500元及行動裝置險2個月；帶媽媽的手機到門市舊換新，除了舊機回收金之外，再加碼舊換新補助500元讓用戶省上加省。除此之外，申辦再送遠傳friDay影音免費暢看2個月、防駭心守護+來電答鈴前三個月免月租。