《半導體》力士Q1每股賺0.46元 樂觀看好AI PC趨勢大有可為

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯台北報導】力士(4923)公布第一季財報，每股賺0.46元。力士看好，因應AI高算力需求，未來新款NB/PC不僅將提高MOSFET規格，數量亦將顯著提升，故對今年營運維持審慎樂觀態度。

力士第一季合併營收為1.95億元，營業損失745.6萬元，稅後淨利1535萬元，每股稅後盈餘(EPS)0.46元，第一季產品銷售佔比為部分，MOSFET佔比55.06%、MOSFET Wafer佔比35.01%、Diode佔比1.87%、Transistor佔比1.55%、其他佔比6.52%，單季毛利率為28%，主要係因產品組合變化影響。營業費用部分，則因認列美國訴訟費用，推升管理費用，此外，力士亦持續投入新技術研發與改良升級，以自主研發專利術ETG、RTG第一季占比約24.09%，其中升級版ETG+其性能能使充電效能更佳、廢熱更少，並能在優化傳輸效能情況下，縮小晶片排列密度，使未來電子裝置體積能更加輕薄。

力士4月合併營收為7002萬元，與3月持平、年增62.62%；累計前4月為2.65億元，年增17.34%，受惠AI浪潮帶動終端NB/PC廠提高推出個人化邊緣裝置意願，目前已陸續接獲開案測試計畫，而公司長期與各大系統廠、電池與電源供應器廠維持穩定合作關係，能夠提供安全完善、高效率高性價比之電流控制解決方案。

為了因應AI高算力需求，未來新機種勢必將提高MOSFET規格，力士樂觀其核心主力產品65W-90W將逐步取代現今45W規格，同時使用MOSFET數量亦將顯著提升，對今年營運維持審慎樂觀態度。