美而快私募引進策略性投資人 積極拓展實體通路

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美而快（5321）董事會決議通過私募普通股案，預計私募股數不超過5,000張，主要用於引進策略性投資人，增強競爭優勢，並拓展複合式商場實體店面數，以強化線上線下相互導流的OMO效益。

美而快此次私募案將洽特定人，且以能為公司未來營運產生直接或間接助益者為首要考量。

美而快2022年起以PAZZO形象概念店開設首家實體門市後，近兩年即積極投入自創品牌UR Living複合式商場的擴展作業，第四家於3月底開幕，並大幅推升4月合併營收達2.83億元，月增率27.3％，累計1-4月合併營收10.07億元，較去年同期略減，主因去年同期仍有約13.5％營收來自於已處份的PCB業務。

UR Living複合式商場至目前已有4間門市，尚有7間複合式商場籌備中，第二季到下半年會全數開出，全年來自實體通路的營收可達約三成，電商事業體亦可望受惠OMO虛實整合效益穩健成長。

因多家UR Living複合式商場開業在即，現處展店籌備期，造成營業費用與固定成本增加，而營收因部分商場尚未開業，但是租金及費用等已經發生，亦導致第一季營業損失1,028萬元，歸屬母公司稅後淨損3,834萬元，每股稅後虧損0.77元，預期下半年各門市陸續開業挹注營收貢獻後，整體營收獲利有望逐季拉升。

美而快為台灣最大的女裝服飾電商業者，旗下品牌涵蓋PAZZO、MEIER.Q、Mercci22、Miyuki等多個知名網路服飾品牌，合計會員數超過280萬人。近年核心策略採取強化線上線下流量整合的OMO虛實整合商業模式，積極展開實體通路的拓展，串連集團所有平台的會員資料，引導消費者提升線上線下的購買率，以目前效益來看，實體店回購率超過3成，實體店延伸至線上消費的比例更已突破7成，顯示OMO營運策略之成效可觀。

美而快現已開設有4間門市，4月單月實體店營收占比已提升至20％，約5,666萬元，相當於每間實體門市每月可貢獻至少1,416.5萬元營收。

美而快營運先蹲後跳，第二季後隨多家UR Living複合式實體商場陸續開業後，OMO虛實整合商業模式的效益將更加顯現， UR Living複合式實體商場，從5月開始陸續於中山南西商圈及東區商圈開幕，下半年7家全部開幕營業，美而快在「服飾X網紅X電商」的事業核心主軸不變下，將持續拉大三大業務交叉產生的效益，強化公司在電商市場版圖的深度與廣度，推動集團營運持續成長。