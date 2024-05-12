92歲榮民賣房捐700萬給孤兒 1餐吃1個白饅頭再捐50萬

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新竹榮家高齡92歲住民劉明芝繼2020年將一生省吃儉用買下的1棟房舍售出後，將賣屋所得700萬元捐助照顧同袍遺孤後，近日再將5年來省下的50萬元積蓄，捐給榮家改善設施提升服務照顧品質，及支持榮服處服務的遺孤學子就學，大愛善舉令人敬佩與感動。

新竹榮家主任白恩惠表示，劉明芝爺爺2019年入住新竹榮家，就養金是他唯一的收入來源，劉爺爺秉持著單匙瓢飲的精神度日，平日省吃儉用將辛苦積攢的生活費50萬元全數捐出，希望30萬元能提升榮家生活設施設備，20萬元照顧榮民遺孤支持求學之路，劉爺爺樸實無華為人謙遜不求回報，大愛無私的精神值得大家學習。

白恩惠指出，劉爺爺是湖南長沙人，雙親過世的早，來到台灣便深耕在這片土地未再返回大陸，一生未娶的他儉樸度日，為人樂善好施，飲水思源。

劉爺爺說，他現在所擁有的錢也是國家對他的照顧，很感謝榮家待他如親人，在他能力所及回饋社會，更讓他心中感到踏實與放心。

榮服處處長鞠宗顯近日親自到場感謝劉明芝的善舉，白恩惠也代表榮家致贈感謝狀及雞精，現場住民聽完劉爺爺的善心故事深表敬佩與感動。

生於大陸湖南長沙的劉明芝，16歲入伍、18歲就隨國民政府軍來台，1956年退伍後，擔任清潔隊員服務長達34年後退休，一生儉樸單身一人，時常是1顆白饅頭配杯白開水過1餐，1條褲子一穿就是20年。

隨著年事漸高，劉老伯伯行動愈來愈不便，2019年住進新竹榮民之家接受照料後，也將住了30多年的公寓賣掉，將售屋所得700萬元，全數捐贈給新竹榮家及榮民榮眷基金會，也因此榮獲當年度的全國好人好事代表「八德獎」殊榮。

劉老伯之後也再立下遺囑，願自己百年之後，捐出此生所剩的800萬存款予榮民榮眷基金會、台北榮總新竹分院以及新竹榮家，幫助弱勢榮眷子弟、病童及榮家同袍。