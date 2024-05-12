豬養肥就該殺！美股泡沫化？科技七雄高管落跑 瘋狂套現51億

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美股道瓊指數連續八個交易日走揚，周五（10日）收紅逾125點，標普指數也連續三周上漲，然而美股科技巨頭高管們卻陸續拋售自家股票，無獨有偶，市場也出現消費支出放緩下，通膨卻持續走揚的情況恐對企業財報帶來負面影響，科技巨擘高管們的動作似乎有跡可循。

繼亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）和Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）陸續減持自家股後，美股七巨頭內部高管也傳出紛紛拋售自家公司股票，綜合外媒報導，美股科技七巨頭高管近期總計拋售價持超過1.6億美元（約台幣51.8億元）的持股。

事實上，美股七巨頭自去年年初以來股價飆漲近150％，這與AI熱潮息息相關，但凡與AI掛勾，都成為投資人鎖定的標的。其中最大贏家就是貝佐斯，他在今年2月2周內賣出大約85億美元持股，這也是2021年以來貝佐斯首度出脫自家股票。

Meta執行長祖克伯也逢高獲利，其信託基金及所屬慈善和政治捐贈實體於去年11月開始通過交易計劃拋售股票，此後他們已申請賣出價值超過10億美元的股票。最近的一次拋售時機恰到好處，因爲自那時以來，Meta的股價已下跌約5%。

值得注意的是，Google母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）今年以來出售持股規模已經超越2023年全年，截至本月，他從近20筆出售中總共獲利3,000萬美元。而自去年年初以來，Alphabet股價已上漲逾90%。

這也反映出科技股從2022年因通膨加速和利率上升而導致的暴跌反彈後，矽谷內部人士正在將他們的持股變現。輝達今年在七巨頭中表現最好，在標普指數排名第三，年初至今的漲幅達83%。

洛杉磯投資銀行Greif & Co.的創始人勞埃德·格雷夫（Lloyd Greif）表示：他們都知道，豬長肥了就會被宰殺。沒有人能夠完美地把握股市見頂的時機，而現在股市確實看上去相當泡沫化。

高盛首席美股策略師柯斯汀（David Kostin）表示，美股今年漲勢恐怕已經見頂，下半年走勢恐怕陷入停滯，聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）認為今年沒有降息的理由，指出前幾個月的數據顯示美國通膨仍持續承壓，美股漲勢恐線變數。