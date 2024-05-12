外資第一省 江蘇連續8年奪冠原因曝

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統計顯示，大陸2023年實際利用外資規模第一的省份是江蘇，且連續八年位列第一；新增外資企業和累計外資企業雙料冠軍是廣東；另外，四川近五年來首次進入實際利用外資規模前十名單。

21世紀經濟報導，整體上看，各省市新設外資企業數均有增加，但大部分外資規模有所下滑。外資投向的產業出現較明顯的變化，服務業外資規模下滑，而製造業、高技術產業等外資規模持續上升；從外資來源分布上看，嚴重依賴少數幾個亞洲國家和地區外資的情況有所改善，歐洲國家引資比例持續上升。

大陸各地統計公報數據顯示，2023年實際利用外資金額前十省市分別是江蘇、上海、廣東、浙江、山東、北京、天津、福建、四川、遼寧，合計規模佔大陸比重達86.26％。

從增速上看，受全球經濟影響，全球跨境投資波動加大，在此背景下絕大部分省市2023年利用外資規模均有所下滑，但上海、浙江兩地卻逆勢增長，年增分別為0.5％、4.8％。

值得注意的是，在外資規模絕對量上，江蘇2023年實際利用外資為253.4億美元，連續8年穩居大陸第一；在外資規模增量上，浙江連續五年實現正增長，2023年實際利用外資較2019年增加66.41億美元，相比增長49％。

值得一提的是，2023年廣東省在外企存量和增量數據上均實現大陸第一，2023年廣東省新設外資企業數高達2萬1685家，佔大陸新設外資企業比例為40.33％；2023年廣東登記在冊外資企業19.9萬戶，年增5.1％，佔大陸四分之一。

雖然大部分省市2023年實際利用外資規模雖有所下滑，但結構上出現一些變化。第一是外商投資產業結構上的變化，外資在高技術產業上不斷增加投資。大陸商務部數據顯示，2023年高技術產業引資4233.4億元人民幣，佔實際使用外資金額比重為37.3％，較2022年提升1.2個百分點，創歷史新高。

第二是外資項目結構上的改變，近年來各省市不斷加大跨國企業總部及世界500強項目招商引資力度，外資大項目加速落地。

第三是外資來源地上的多元化。當前大陸的外資仍主要來自香港、新加坡、日本等亞洲國家和地區，但各省市近年來自亞洲等地的外資整體上呈現出下降趨勢，從發達國家引資比例逐漸上升；2023年法國、英國、荷蘭、瑞士、澳洲實際對中投資分別增長84.1％、81.0％、31.5％、21.4％、17.1％，外資來源更加多元化。