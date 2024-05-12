強化在台布局 奧迪、SKODA本周新車連發

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強化布局台灣市場，台灣福斯集團本周動作頻頻，集團旗下福斯（VW）將於14日發表全新智慧互聯服務上線，奧迪（AUDI）及SKODA也不約而同將於15日發表新車，其中奧迪強化布局純電車款，除將於當天正式推出Q4 e-tron純電車款，也將首度在台展出A6 Avant e-tron concept純電概念轎旅。

至於去年首度買破1萬輛的SKODA，在預告今年將有六款新車上市後，將由入門掀背Scala率先於15日登場上市，Scala以擁有優於同級車的空間格局，以及經濟與效能兼具的引擎動力，上市後在台銷量相當穩定。

Scala去年在台領牌735輛，年增高達66.7％，隨著新車外觀更具運動跑格，內裝質感更為提升，再加上各項配備升級，Skoda Taiwan也看好，若原廠供應穩定，今年銷量將進一步成長至逾800輛。

除改款新車上市，順應電動車潮流，SKODA今年也將導入純電車款Enyaq及Enyaq Coupe，成為市場關注焦點。

奧迪於15日當天則是配合Audi House of Progress Taipei概念店的開幕，將於現場展示多輛品牌電動車款，讓更多車主一覽奧迪電能科技。

事實上，台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁Rahil Ansari安薩瑞於日前年度計畫發布會時，即宣示今年「Electrify Taiwan」純電移動願景，其中，「充電共享計畫」為四品牌於電動車布局重要的一環。

台灣福斯將於14日發表全新智慧互聯服務，品牌在台首座永續共生充電站也將在當天落成啟用，被視為集團插旗充電站運營服務的一大重要進程。