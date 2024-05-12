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美元高利率優勢 4月人民幣存款餘額恐連三降

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美國聯準會官員近期談話偏鷹，今年降息時間點可能延後至9月，美元超利率將維持更長時間，美元持續有吸引力。中央銀行16日將發布4月銀行人民幣存款餘額，預料在美元利差優勢下，銀行人民幣存款餘額將持續探底，預料創下連三月下滑，逼近1,200億元（以下金額單位均為人民幣）大關。

聯準會2022年啟動升息，累計至今升息21碼（1碼為0.25個百分點），今年預計啟動降息，但隨美國通膨數據頑固，聯準會推遲降息時間點，高利率仍將維持一段時間；目前投資人押注美國最快9月開始降息，普遍預期今年降息2碼。

銀行主管認為，美元仍有強大利差吸金優勢，目前聯準會主席鮑爾雖排除升息選項，但對降息時間點仍「不把話說死」，利差因素促使美元續強，短期內人民幣存款餘額預料持續探底。

攤開央行數據，3月人民幣存款餘額續降18.78億元或1.4％，降至1,292.36億元，創下2013年11月以來新低水準，睽違近12年半再度跌破1,300億元大關。

以細部項目觀察，3月不論外匯指定銀行（DBU）、國際金融業務分行（OBU）均持續下滑，且DBU的法人戶連二月下降，而個人戶則由升轉降。銀行主管認為，散戶當然是「逐利率而居」，減持人民幣存款，為造成餘額大減主因，人民幣餘額「大怒神」下滑，趨勢上仍未看到反轉。

官員說，除了美元吸引力，3月不少法人將人民幣轉進澳幣，反映當前廠商在澳洲投資需求，另也因澳幣利率相對較高，利差優勢成為資金移動主因。

根據央行統計，國銀人民幣業務自2018年起逐年衰退，去年底人民幣存款已跌破2,000億元大關，且近期在美元高利優勢下，人民幣存款餘額已逼近1,200億元，與2015年6月創下的歷史高點人民幣3,382.18億元相較，存款已狂減一半以上。

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