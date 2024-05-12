Big City遠東巨城母親節檔期業績開紅盤 年增逾1成

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在百貨業母親節檔期普遍因去年基期高業績呈現持平下，遠東巨城購物中心在搭配超級369刷卡滿額、VIP獨享促銷等比照周年慶高回饋下，帶動竹科媽媽衝買氣，業績開紅盤，全檔較去年母親節同期業績成長超過10％、來客數提升4％。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，為迎接上半年度重要檔期母親節，巨城提前佈局，近300坪的改裝引進多家桃竹苗獨家品牌，新進櫃人氣買氣旺帶動整體坪效及客單價提升，加上各家廠商推出豐富的獨家特惠組合，專櫃人員主顧客培養成效卓佳，成功帶動整體業績齊揚。

看準竹科媽媽們精緻時尚運動的消費力道，韓系戶外休閒品牌「National Geographic Apparel」及風靡歐美的專業跑鞋「HOKA」全新開幕帶頭衝刺，服飾旗艦店業績較去年同期達2倍成長；而高回饋加持下，大小智能家電、平板、手機等商品銷售旺，提升3C家電業績成長逾2成。

至於母親節送禮首選包括美妝香氛保養系列商品與保健食品禮盒，業績則較去年同期成長近3成；迎接龍寶寶的新手媽咪必備待產包、哺育小家電、新生兒服飾等助攻婦嬰用品業績較去年同期成近2成，12日巨城各式菜系主題餐廳不僅兩週前訂位全滿，現場候位人潮絡繹不絕，餐飲業績對比去年持續成長。

游欣宜表示，緊接著迎接端午連假，團隊將持續引進人氣快閃店，推出吉祥物阿Mall及Mall妹來店禮等，以刺激新一波買氣。