《產業》搶暑期國旅商機 老爺酒店辦限時線上旅展

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【時報記者林資傑台北報導】老爺酒店集團為搶攻暑假國旅市場商機，將於明（13）日中午12點推出限時4天「老爺閃購節」線上旅展，以暑假出遊為商品設計概念，推出35款適合闔家旅行的熱門商品。而購券可用LINE Pay結帳，單筆滿額亦可獲得LINE POINTS回饋。

為幫家長省荷包，老爺酒店集團今年特別加碼推出「孩童免費入住」優惠，包括改裝後預計6月3日新裝迎賓的礁溪老爺、素有旅店美術館之稱的台中大毅老爺行旅，以及位於新北投捷運站旁的北投老爺酒店，均推出可享1名孩童免費入住的優惠住宿專案。

台南老爺行旅此次主打平日4人入住每人每晚千元有找的家庭客房住宿券，持券6月底前入住再享早餐買一送一加碼。知本老爺酒店因應臺東熱氣球嘉年華活動，推出限量300張的4人一泊二食家庭同遊迎夏券，新竹老爺酒店則推出加贈動物園門票的風城同樂券。

其次，設計酒店品牌「老爺行旅」推出聯賣商品搶客，包括台南老爺行旅、台中大億老爺行旅、南港老爺行旅3張套票自由安排北中南遊程。對百年古城有興趣的民眾，則可選擇入住台南老爺行旅及新竹老爺酒店的「雙老爺聯賣券」。

而每年旅展經典熱銷的「3200元聯合住宿券」及「2080元聯合餐飲券」此次也不缺席，前者可任選全台10家老爺酒店使用，後者則可在集團旗下12家餐廳使用，民眾可立即體驗餐檯全新改裝的台北老爺Le Cafe咖啡廳。

為感謝消費者長期支持，老爺酒店集團表示，線上旅展期間加入集團官方LINE好友，將天天抽出聯合住宿券回饋。而旅展期間購票券使用LINE Pay結帳，單筆滿2.5萬元可享LINE POINTS最高回饋1000點，領取旅展優惠券最高可再折1200元。