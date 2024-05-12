水情吃緊又逢抽穗大用水期 桃41口戰備水井配合抗旱

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桃園水情吃緊，經濟部已於3月19日起將桃園地區水情燈號調整為提醒的綠燈，因應5月下旬北台將進入抽穗大用水期，桃市府超前佈署，3月底新增13口備用水井、完成6口洗井作業，總計41口戰備水井每日可提供逾2萬噸水用於澆灌、沖洗，並鼓勵用水大戶使用水資中心放流水，減少自來水使用量，呼籲民眾共體時艱落實「節約用水，人人有責」。

市府水務局及各公所於3月底完成新增13口備用水井，每日可增加提供4938噸水量，加上既有28口備用水井，每日總共可提供2萬228噸水。另外各公所也積極檢查各備用水井狀況，發現有6口水井水質含泥量較高，出水量較低，水務局緊急辦理洗井作業，並於3月底完成洗井，隨時配合抗旱應變使用。

除維持提供鄰近民眾次級用水使用外，亦可提供各公園綠地植栽澆灌使用、公園廁所沖洗使用等，降低自來水使用率，節省下的自來水供民生家戶使用。另外水務局與各區公所規畫備用水井多元使用，透過水車將供水範圍擴大，以供進行其它地區公園澆灌及公廁沖洗使用，或是沖洗道路，更有效利用水資源。

水務局表示，因應今年水情吃緊趨勢，除備用水井外，鼓勵政府機關或民間企業優先取用8處水資源回收中心放流水，針對非接觸人體用途如可用於路樹澆灌、農田灌溉、工地揚塵抑止、洗掃道路、清洗水溝等，增加放流水使用率，減少使用自來水使用量，以紓解水情，讓石門水庫原水優先供應民生使用，降低限水衝擊。

水務局也呼籲民眾珍惜水資源，注意生活周遭的用水設備有無漏水狀況，隨手關緊水龍頭，加裝節水設備，共同做好抗旱整備工作。