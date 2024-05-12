長江上游首條江海直達航線首航成功 助推長三角、成渝經濟連動

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從浙江舟山港而來的萬噸級江海直達船「創新5」輪11日15時45分成功抵達終點站的重慶江津珞璜港，這也是長江上游首條江海直達航線的首航成功，有萬噸級江海直達船首次抵達長江上游地區。「創新5」輪預計5月下旬開啟回程測試，將重慶長壽的鋼材、貴州的磷礦運往舟山港。下一步，重慶、舟山將推進航線常態化開行，強化長三角與成渝地區雙城經濟圈的聯動發展。

重慶市綜合經濟研究院院長丁瑤更指出，地處長江經濟帶與「一帶一路」聯結點，長江黃金水道、西部陸海新通道、中歐班列等多條國際物流通道在此交匯。江海直達航線運行成熟後，將提高西部陸海新通道服務周邊省份能力，助推西部地區更好服務於以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

根據新華社報導，長江穿越11個省區市，橫跨大陸東中西部。一直以來，江海聯運是廣大中西部地區重要物流運輸方式。但此次新航線的開通為何如此重要？

據了解，進境大宗貨物搭乘國際大型海船自東部入海口入境，再經由長江黃金水道深入西部腹地。以往，大型海船需在舟山港減載換乘小型海船，行至長江中下游港口再換乘江船，才能順利進入長江上游。從舟山至重慶需花費約35天，時間長、流程多、貨物損耗多。

重慶市口岸物流辦水運物流處處長康建表示，「舟山—重慶」江海直達新航線正式貫通，特定航線江海直達船得以穿越三峽大壩直連江海，減少長江上下游水路運輸中轉環節，並提高貨物運輸安全性和物流預期。

但過去為什麼做不到？重慶海事局副局長沈建說明，從湖北宜昌至重慶的660公里的川江航道屬長江上游，流經丘陵和高山峽谷地區，落差高，航深和航寬不足。三峽成庫後，長江上游航道條件改善，但庫區、回水變動區及自然航段並存，通航條件複雜多變，部分水域在低水位時期航道彎曲狹窄、水流湍急，通航條件較差。

此外，常規載重海船船型較大、吃水深、結構強度大，難以達到三峽船閘吃水要求和航道航行條件，無法通過三峽。

但此次新航線開通後，重慶市口岸物流辦主任楊琳表示，西部地區物流難題將得到進一步破解。「隨著舟山—重慶江海直達航線開通，西部地區貨物經長江黃金水道出海時間縮短了20天左右，貨物損耗率降低至0.3％以內，長江黃金水道潛能進一步釋放，為西部開放發展拓展出新空間。」