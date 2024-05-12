陸官媒喊「讓證券從業人員不敢、不能、不想違規買賣股票」：嚴字當頭

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸今年來頻頻對券商開鍘，官媒12日評論稱，違規炒股是證券從業人員不可觸碰的紅線，要堅決懲戒、出清行為嚴重失範的員工，「嚴」字當頭，讓從業人員「不敢、不能、不想」違規買賣股票。

繼今年2月一批大陸證券從業人員買賣股票被證監會集中處罰後，近期又有多名從業者違規炒股被罰，引發關注。

直屬於中共中央的大陸《經濟日報》12日刊出署名李華林的評論，文章指出，由於工作原因，證券從業人員可能掌握普通投資者難以獲得的未公開資訊，更容易利用資訊優勢進行內線交易，謀取不正當利益。這無疑侵害了其他投資者的合法權益，破壞市場原則，擾亂市場交易秩序。

對此，大陸監管部門一直堅持零容忍態度。近年來，相關部門更是緊盯密防、重拳出擊。數據顯示，2019年至2023年，共查辦67起從業人員違法炒股案件，對139人作出行政處罰。

對於總有人鋌而走險，文章稱，歸根結底還是面對利益誘惑抱有僥幸心理，守法合規意識淡薄。證券從業人員距離股票市場更近，加之利用親屬帳戶、借用客戶帳戶等炒股的行為隱蔽性強，較難被精準監測，少數從業者試圖在股市大撈一筆。

文章強調，今年以來，大陸監管部門頻開罰單，對違規炒股行為「露頭就打」，就是給業內敲響警鐘。證券從業人員應增強自律意識，知敬畏、存戒懼、守底線。否則，一旦越過法律的「紅線」，付出的代價將遠高於所獲得的非法收益。

文章最後指出，員工違規炒股頻現，也反映出部分券商內控管理存在缺陷。券商要優化自身治理，一方面要加強從業人員合規管理，定期進行普法宣講，引導員工珍惜職業聲譽、恪守職業道德，以專業能力獲取正當報酬。

另一方面，要健全內部監測、自查自糾及問責機制，運用大數據等科技手段提升精準發現能力，並堅決懲戒、出清行為嚴重失範的員工。文章強調，「嚴」字當頭，要讓從業人員「不敢、不能、不想」違規買賣股票。