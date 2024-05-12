退休金也要繳稅！月領、一次領大不同 計算方式一文看懂

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退休金竟然也要繳稅！領退休金絕對是人生中最開心的事情之一，然而，許多人並不知道，領退休金也是要繳稅的。事實上，一旦退職所得達課稅門檻，都必須申報個人綜合所得稅。

一般而言，普遍認知中的退休所得包括勞保年金（勞工老年給付）及職業退休金（勞退），由於勞保年金屬人身保險給付，因此全額免稅，而勞退部分為雇主每月額外為勞工提撥薪資6％至勞退帳戶，勞工請領該筆退休金時，就必須申報「退職所得」，依規定須繳交稅負。

依所得稅法規定，退職所得包括個人領取之退休金、資遣費、退職金、離職金、終身俸、非屬保險給付之養老金及依勞工退休金條例規定辦理年金保險之保險給付等所得。值得注意的是，個人歷年自薪資所得中自行繳付之儲金或依勞工退休金條例規定提繳之年金保險費，於提繳年度已計入薪資所得課稅部分及其孳息，不在此限。

113年度領取退職所得者免稅、課稅公式計算如下：

勞工退職所得有定額免稅額，超過免稅門檻才會被課稅，月領者全年的免稅額為85.9萬元，若低於此額度便不用繳稅。而若是一次提領者將採分段課稅，稅額計算將分成三段式：

●免稅：領取退休金總額少於「19.8萬X服務年資」則免稅。

●半數課稅：領取退休金總額介於「超過19.8萬元X年資」、「39.8萬X年資」兩者之間的部分，其中半數會被課稅。

●全數課稅：領取退休金總額「超過39.8萬X年資」部分將全數課稅，也就是納入綜合所得稅申報。值得注意的是，退職服務年資之尾數未滿6個月者，以半年計，而滿6個月者則以1年計。

實例1、一次領取

假設葉太太在公司服務30年後退休，總計可領取600萬元勞工退休金，若採一次領取，則其中594萬元為免稅（19.8萬X30年年資），超出的部分總共為6萬元，依規定「其中一半」需要申報所得稅。

實例2、按月領取

假設王先生服務年資同樣為30年，但因薪資所得較高，若一次提領勞退達900萬元，若一次提領，則當年度須申報稅額達306萬元，因此，王先生決定分期提領，每月領取7.5萬元，全年領90萬元（7.5萬X12個月），扣除85.9萬元免稅額，每年僅4.1萬元會被課稅。

※免責聲明：文中提及金額僅供案例推算示意，個案仍須依照個人情況依公司進行試算，若有問題仍須洽詢相關主管機關。