美中「海底冷戰」 日媒：更多海底電纜計畫避開中國

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美中地緣政治緊張不斷加劇，已開始影響到全球數據流向。《日本經濟新聞》報導，一度被宣傳為未來海底傳輸網樞紐的中國大陸，今年過後將只會有3條海底電纜鋪設，僅為新加坡計畫海底電纜數的一半；連結中國與世界其它地方的新增海底電纜預期將大幅減少。

海底電纜是網際網路的骨幹，全世界數據傳輸99％靠海底電纜。根據美國市場研究公司TeleGeography的數據，今年將有約14萬公里的海底電纜鋪設完成，是5年前的3倍多。

美國網路巨頭Google公司4月10日宣布一項10億美元計畫，將打造2條連接日本、關島和夏威夷的海底電纜。TeleGeography研究部門主任莫爾丁指出，這項計畫背後是美國與中國間的「海底冷戰」。

自1994年以來，已有15條超過1000公里長、連接中國和世界其它地方的海底電纜鋪設使用，這些跨太平洋及其他的海底電纜計劃，是由中國移動等中國公司帶頭進行，有時與美國公司攜手投資。

然而2020年前後，美國政府開始將中國公司排除在電信基礎設施計畫之外。另一方面，美國與亞洲整體之間的數據傳輸需求依舊強勁。目前已有的今年之後電纜鋪設計劃，包括有4條至日本、7條至新加坡。

報導指，海底電纜的鋪設還會影響數據中心坐落位置。美國房地產諮詢公司高緯環球預計，中國在全球數據中心營收占比將由去年的9％，降至2028年的7％，美國占比也將由49％降至38％，但東南亞占比很可能將由9％上升至11％，這歸功於一系列的電纜計畫。