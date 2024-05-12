《產業》營建業社會責任聲量年增218.9％ 大眾最重視節能目標

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【時報記者莊丙農台北報導】在營建業市場成長的背後，碳排放量受到關注，根據聯合國統計，建築物與營建業的碳排放量佔全球總量的37％，如何透過ESG達到永續經營，勢必是營建業須正視的議題。

大數據公司發布最新《深度解析營建業的永續革命 從ESG六大維度》產業洞察報告，分析發現過去一年營建業ESG六大維度聲量中，「社會責任」聲量較去年同期上升218.9％，遠高於環境保護、公司治理。進一步從社會責任面向分析，企業文化中「員工安全」問題佔整體聲量近七成，對此，大數據公司營運長蔣志薇指出，根據2022年勞動檢查統計年報的統計，當年職災死亡中營建業占48.7％，是近5年最高，也反映在相關聲量上，員工安全、工安意外成為營建業在ESG指標上需要關注的重要議題。

《深度解析營建業的永續革命 從ESG六大維度》產業洞察報告將參考MSCI、FTSE Russell等國際企業設定的ESG評級指標，並根據國內各建商發布的永續報告書，制定環境永續、智慧創新、企業文化、社會參與、企業誠信及夥伴關係等ESG六大聲量指標。為了達到2050淨零排放，各國政府制定準則，洞察報告指出，自2022年3月1日起至2024年2月29日止，環境保護聲量較去年同期上升18.3％，社會大眾最重視綠建築的「節能目標」，具節水省電的益處；其次是注重生活品質的「健康」面向，包含隔音、採光、通風、建材等。

近幾年隨著懶人經濟當道與高齡化社會的來臨，智慧建築、智慧住宅和AI智慧宅等議題在台灣掀起不少討論。智慧建築共分為自動化、資訊化、智慧化等三個階段，而台灣智慧建築三階段聲量佔比數中以智能管理系統、整合資訊「智慧化」的80.8％為最高，透過數位轉型，結合第一階段在通信、建築、辦公、居家、安全防災自動化系統，及第二階段整體規範及系統資訊化，邁向人性化與智慧化。大幅提升工程品質與效率、降低施作過程的失誤、減少建材廢棄物數量、預防過勞或侷限空間作業，也整合跨部門資源，提升效率，成為現今產業發展趨勢。

營造業在2022年重大職災死亡的佔比近5成，不僅遠超過其他產業，更創下近5年新高，工安問題引起大眾關注。企業文化類型聲量排名「員工安全」高於工作環境及薪資福利。過去一年營建業工安事故以「物體飛落」聲量最高，達到37％。因此，制定安全管理作業規範是重中之重要務，以提升安全意識，落實防護作為。

近年來企業社會責任廣泛受到討論，企業除了注重本身的營運狀況，也要考慮是否對社會和環境造成影響，「公益活動」也成為企業建立品牌形象及公關行銷的重要管道，營建業經常透過贊助基金會，實踐公益，回饋社會，亦有設立基金會，投入慈善、文化、教育等公益事業，結合品牌官方粉專曝光提升社會參與的能見度，但社群討論度仍不熱絡，遠低於新聞曝光近兩倍。