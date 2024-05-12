台電退休潮來襲 釋逾千名職缺創新高 最缺「蜘蛛人」

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台電2024新進僱用人員甄試12日登場，分別於台北、台中、高雄、花蓮4地共11個考場舉行。預計錄取1103人，為歷年單次招考最多，有近1.5萬人報名，今實際到考人數8387人，平均到考錄取率約13.15％，會計競爭最激烈，錄取率僅0.71％台電表示，預計7月16日公布複試名單，8月6日起舉行複試，錄取並完成訓練後正式僱用起薪約3.2萬元。

台電說明，為因應退休潮、確保穩定供電及邁向電力淨零轉型目標，台電積極招募新血，本次共招考電力技術與綜合行政人員等18類別1103人，創歷年單次招考新高紀錄，吸引14893人報考，後續將再視業務需要，於初試放榜前，公告增額錄取人數。

台電分析，此次以「會計」類別競爭最激烈，3個名額吸引超過400人搶考，錄取率僅0.71％；開缺429名最多的「配電線路維護」類別則有1,843人報考搶當台電「蜘蛛人」、「忍者龜」，爬上電桿、鑽入人孔進行設備維護與停電搶修，時刻守護全民用電；而歷年報考人數最多的「綜合行政」類別，今年有近8300人爭搶119個名額，並為落實身心障礙者工作權益保障，綜合行政類另加開38個身心障礙名額，有近700人報考。

台電強調，為維護考生權益，考試期間由國家通訊傳播委員會進駐考場協助監測異常電波並進行電子與金屬探測，廉政署亦派員加強考場巡查，全面防堵不法舞弊事件。且為提供考生舒適應考環境，本次甄試全國11個考場同步開放冷氣，但不開放親友陪考。

初試科目試題及答案，13日起可至甄試網站查詢。預計7月16日在甄試網站公告複試名單，8月6日起舉行複試，複試項目包含複評測試、現場測試、實作測試及口試等。

台電說明，電力現場工作人員須兼具專業技術和體力，參與複試考生須通過拉單槓、測握力、負重行走、攀高模擬及辨色實作等重重關卡，才能成為穩定供電一分子。最終錄取後經1年養成班訓練與工作培訓，正式僱用起薪約3.2萬元，如有調整，依調整後薪給標準辦理。