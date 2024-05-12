《金融股》彰銀偏鄉傳播愛 「信」福傳遞開跑

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【時報記者林資傑台北報導】偏鄉傳播愛，彰銀(2801)信託2.0「村里辦信託宣導行腳計畫」於近日開跑，首站前進彰化縣芬園鄉溪頭村舉辦信託宣導活動，與民眾面對面傳遞資產保護、預防詐騙、安心養老等重要觀念，逐步為民眾建立信託基本觀念，強化對財產安全等議題的認知。

台灣將在2025年邁入超高齡社會，面對銀髮海嘯來襲，醫療照護規畫與財產安全的保障，已成為未來社會不可迴避的重要議題。

對此，彰銀建議民眾可先透過「高齡評估試算表」盤點目前資產及預估各項費用與收入，推算退休金準備是否足夠，藉由評估結果找尋對應的各項風險防禦工具，如安養信託、保險金信託等，為人生提早做好規畫。

彰銀以安養信託為例，指出除可依委託人自由選擇交付新台幣及外幣資產，在信託期間並可選用於多種投資標的，將投資收益做為自用生活費或作為支付養老機構的費用，給付相當彈性。

此外，安養信託亦可設定信任的親友、社福機構或第三方公證人為信託監察人，為信託資金把關，避免委託人辛苦累積財產遭到有心人士詐騙、或迫於人情壓力支出。若委託人有個別需求，銀行也能依需求配合客製化調整，讓信託成為保障自我財產及傳承財富的工具。

彰銀致力落實公平待客原則、體貼高齡客戶需求，協助客戶享受樂活人生，此次發揮行動力走訪村里偏鄉，盼透過陪伴長者並傾聽其心聲，給予最強力的支持，體現彰銀對社會責任的重視，未來也將一步一腳印，持續散布溫暖到社會的每個角落。