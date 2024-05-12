為母則強！ 單親母帶早療童用愛陪伴

孩子平安長大，是所有父母最大心願，但對慢飛天使家庭來說，平凡且普通的願望，卻需要整個社會的支持才有機會達成。患有自閉症中度的煒煒，在媽媽與伊甸早療中心協助，和家人們的照顧中快樂學習、長大。伊甸推動早期療育服務三十年，今年希望呼籲民眾用愛包容、用微笑支持，陪伴慢飛天使家庭在社區中好好生活。

4歲多的煒煒，當初因不太會發音，家人警覺發現有發展遲緩現象，才到醫院檢測，並來到伊甸上課。一開始上課總是坐不住，無法專注，也不會說話，令家人和老師都很苦惱。幸好他好奇心強、喜歡嘗試，在老師專業的引導下開始能配合班級課程，也漸漸出現仿說，能用單字來表達想法。

煒煒家裡因為有這個特別的孩子，讓大家變得更有凝聚力、更有愛，家人們會輪流接送孩子、陪伴參與日托中心活動。伊甸嘉義早療中心主任周俸存說，煒煒家是非常主動投入早療的家庭，雖然遇到特殊孩子難免會有負面情緒，尤其當評估診斷為自閉症中度時，家長也曾經低潮失落，但團隊鼓勵家人「重要的是孩子的進步！」家長也很快重新調整心態，繼續積極陪伴他學習。

煒煒的媽媽母代父職，撐起一家，而娘家也成為他們最堅實的守護者，互相支持、互相陪伴，一起用愛給煒煒最溫暖的成長環境。母親節即將來臨，伊甸也向所有為了孩子努力的家長致上敬意，希望成為早療家庭的助力，持續秉持「用愛陪伴一個孩子，守護一個家，打造共融友善環境」精神，透過多元適切的專業服務，不僅幫助慢飛天使探索學習，更是慢飛家庭的最大後援。

捐款可洽伊甸基金會官網。