台塑四寶還能買？謝金河曝它被中國殺慘了 這些傳產股轉型能奏效？

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2024年受惠AI狂潮，全球股市為之瘋狂，台股龍年也展現出飛龍在天的氣勢，迎來史詩級行情，儘管台股近期陷入震盪，但仍舊展現挑戰高點的企圖心，不過台塑四寶股價卻頻頻創新低，對此，財信傳媒董事長謝金河，表示，台塑四寶遭遇中國價格戰殺戮，而近年集團轉向AI布局，謝金河也指出傳統產業轉型關鍵。

謝金河表示，近期台塑集團新聞突然變多了，這是在去（2023年）台塑、台化本業雙雙出現史上罕見的營業利益虧損，謝金河卻指出，在台股不斷創高之際，台塑四寶股價卻逆勢頻創新低。

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事實上，自2022年第四季以來，台塑四寶獲利減幅腰斬，嚇壞不少投資人，對於台塑四寶紛紛浮現「還能買嗎？」的疑問。

謝金河表示，從王永慶、王永在兩昆仲攜手打拚半世紀的台塑集團，向來以卓越的經營效率，不斷降低成本，把競爭對手打到毫無招架之力，這些年遇到中國國家隊產能全開，價格殺戮，也走到困窘的地步。這個時候，在困境中尋找轉型，值得正面看待。

謝金河指出，台塑集團總裁王文淵為了扭轉頹勢，率先宣示整個集團斥資百億朝AI布局，已經完成1,225件，創造62億元的效益。二是王瑞瑜領軍斥資百億元以上增資台塑新智能，可能跟中國的電池大廠國軒高科攜手合作，進軍電池產業。台塑近期也宣布和日本德山株式會社合資，進軍半導體的特用化學品市場。

謝金河也點名立凱曾經是全球最大的電池正極材料廠，但是2018年中國介入該產業後，立凱年年賠大錢，2021年最慘虧掉近一個股本，這些年都靠增資苦撐待變，這是標準的「慘業」！

究其原因，與中國補貼電池產業達5.4兆台幣息息相關，單是寧德時代一年拿到的補貼約800億台幣，現在中國在磷酸鋰鐵電池約3,000噸，而全球其他國家加起來只有300噸。

謝金河表示，過去三年來，他不斷的提醒台灣的企業主一定要避開中國國家補貼、標準規格、大量生產的產業！水泥、鋼鐵、石化業至少我已經說了三年。

謝金河文中表示，過去曾經建議中鋼董事長翁朝棟必須和林德合作生產氖氣，這是半導體生產線必須使用的氣體，如果中鋼會做，可以為中鋼公司長出另一隻腳！並稱，據悉中鋼氖氣2025年可以量產，認為是好事一樁。

謝金河表示，這些年，最早用行動帶領台泥轉型的是張安平，台泥的水泥面臨中國殺戮，隨後將布局轉向土耳其及葡萄牙，台泥近年在轉型過程中的投資超過1,600億元，這些投資都在等待收成。張安平曾感嘆台灣的傳統產業轉型，台泥最早，但是轉型的陣痛是很痛苦的，台塑集團才正要開始，這條轉型之路，勢必滿佈荊棘，也充滿挑戰！

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。