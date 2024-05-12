華郵：美擬提供哈瑪斯高層情報 換以軍不入侵拉法

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美媒指出，美國政府正緊急阻止以色列全面入侵迦薩地帶南部拉法，希望透過提供高價值援助，包括幫助確定哈瑪斯領袖匿藏位置，找出哈瑪斯隱藏隧道，換取以軍按兵不動。目前約130萬名巴勒斯坦人在拉法避難，美國官員嚴重關切以色列軍事行動的方式。

據《華盛頓郵報》報導，消息人士指出，美國總統拜登和幕僚過去7周提出不同建議，希望說服以色列以有限規模且更有針對性的方式，在拉法展開軍事行動。拜登政府內部評估認為，哈瑪斯政治領袖辛瓦（Yahya Al-Sinwar）將樂見拉法爆發破壞且致命的重大持久戰，因為這將進一步孤立以色列。

4位不願透露姓名的消息人士表示，「如果以色列有所保留，美國將向以色列提供寶貴援助，包括敏感情報，以幫助以色列軍方查明哈瑪斯領袖的位置並找到該組織隱藏的隧道。」報導補充說，美國政府還提出協助從拉法撤離的巴人搭建大型帳篷營地，並協助建設基礎設施以提供人道援助。

一位匿名熟悉討論情況的高級政府官員表示，以色列已保證，無意在約80萬名巴人撤離前派士兵進入拉法。另據2位知情人士透露，美國正與埃及密切合作，尋找並切斷哈瑪斯從拉法通往埃及的隧道。

美國官員同時強調，以色列不能簡單疏散巴人到貧瘠或遭到轟炸的地區，必須提供基本設施，包括住所、食物、水、藥品和其他必需品。美政府專家正就制定和實施人道主義計劃，向以色列提供詳細建議，具體到特定地區需要帳篷和水的數量，並表示願意提供數千個帳篷，幫助建造食品、水和藥品運送系統。