全台預售屋交易熱區爆出黑馬 「這區」突圍奪冠關鍵曝光

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政府打房也澆熄不了民眾買房的意願，尤其在新青安房貸助攻下，房市買氣更是熱鬧滾滾，根據《591新建案》統計，今年第一季全台預售屋交易熱絡五大行政區，由高雄三民奪冠，交易量共1,391筆，其中「孟學苑」就挹注860筆，堪稱首季最熱銷建案；此外，桃園區也有近800筆交易，「遠雄夏沐」逼近6字頭的成交價也為該區刷新紀錄。

今年第一季全台預售屋交易熱區由高雄三民突破重圍奪冠，該區預售屋交易量共1,391筆，其中「孟學苑」就貢獻了860筆。對此，591房屋交易網主任畢務潔表示，該案周邊有輕軌、明星學區、百貨商場，具地段優勢，加上建案主打低自備優付方案，一開案就造成市場轟動，甚至傳出3天完銷的佳績，買氣相當驚人。

預售屋交易量逾千戶的還有台中北屯，北屯重劃區眾多，為建商兵家必爭之地，預售屋推案密集，不過以今年第一季來看，比起房價動輒5~6字頭的14期與11期重劃區，捷運機廠重劃區與廍子重劃區等低價區段較能被買方接受。

第三、第四名分別由桃園區及龜山區奪得，桃園區預售屋不僅交易熱絡，受惠小檜溪重劃區「遠雄夏沐」成交價57萬元，創下該區房價新高。而龜山則因A7重劃區磁吸雙北首購族，同為建商布局重點，今年第一季有豐邑、富宇、潤隆、頤昌等知名建商開案，交易表現不俗。

另外，新北三重近年在二重重劃區、仁義重劃區密集推案下，成為新北預售屋一級戰場，該區緊鄰北市，且有新北第二行政中心、環狀線北環段等建設，不僅吸引北市外溢買盤，同時備受投資置產客青睞，造就該區今年第一季繳出706筆交易的亮眼成績。