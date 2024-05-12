涉專利侵權 聯想4G、5G產品遭德全面禁售

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美國行動影音和人工智慧技術公司InterDigital近日宣布，由於聯想（包括摩托羅拉移動）侵犯其4G和5G設備專利，德國慕尼克地區法院因此頒布對聯想的禁令。這也意味著聯想支援4G、5G網路的設備（包含手機、平板電腦等）將在德國遭到禁售。

綜合外媒報導，慕尼克地區法院認為，聯想侵犯了InterDigital的4G和5G設備的相關專利，InterDigital希望以公平、合理和非歧視（FRAND）條款方式提供授權，但是聯想並未按照公認的FRAND原則行事。

InterDigital首席法務官Josh Schmidt表示，該公司產品的實力和標準再次得到了法院的認可，並稱希望聯想改變方向，最終獲得公平合理的許可。

資料顯示，據瞭解，InterDigital擁有一系列無線通訊標準必要專利（SEP），這些專利已被認定為歐洲電信標準協會（ETSI）的3G、4G和5G蜂窩技術標準所必需的。InterDigital試圖將標準必要專利授權給聯想，聯想在其手機、平板電腦和個人電腦中採用了基於這些蜂窩網路技術標準。在雙方無法就聯想獲得許可的條款達成一致後，InterDigital在2019年就以侵犯專利為由，在美國、英國、德國等多個國家展開，對於聯想提起了訴訟，這些專利是3G、4G和5G的標準必要專利。

2023年3月，英國倫敦高等法院法官James Mellor在一份書面裁決中表示，聯想和InterDigital此前提出的報價均不符合FRAND條款。InterDigital 曾提出以3.37億美元向聯想提供6年專利授權。

最後英國高等法院的結論是，聯想應向InterDigital支付每台蜂窩設備0.175美元的FRAND費率，以獲得InterDigital產品組合的全球許可。法院的FRAND費率決定更接近聯想提供的每台設備0.16美元的報價，而不是InterDigital提出的每台設備0.498美元的要求。因此，聯想需要以每台設備0.175美元的授權費率為 其2007年至2023年底期間銷的基於相關專利的設備向InterDigital一次性支付1.387億美元。