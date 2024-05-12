《產業》探索AI商機 台杉投資辦三場論壇

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者莊丙農台北報導】生成式AI在全球掀起一股AI巨浪，台杉投資邀集雲端技術領導者Amazon Web Services (AWS) 與NVIDIA Inception新創計畫共同策劃及協辦生成式AI潛力新星三部曲活動，一起挖掘台灣生成式AI新秀。首場重頭戲「GenAI創新論壇：領航未來造新局，開創產業新風貌」將於5月15日在台大醫院國際會議中心盛大舉辦，邀集創投、產業專家、學研代表與新創共談AI新商機。

生成式AI潛力新星三部曲集結探索AI商機、強化AI技術以及選拔AI新星等三種不同性質活動，包括5月的「GenAI創新論壇：領航未來造新局，開創產業新風貌」、6月份由AWS與NVIDIA新創計畫Inception Program講師主講「生成式AI技術工作坊」，以及7月的「生成式AI未來新創選拔競賽」。

台杉投資總經理翁嘉盛表示，近年來台灣創新能量勃發，帶動AI應用發展的成績在國際上是有目共睹的，這也推升台灣產業持續追求創新的渴望。台杉期望透過這次與兩大頂尖企業的合作，在五月起連續三個月推出高質量的創新論壇、工作坊，與台灣業界分享更多前瞻技術趨勢、市場脈動與洞見。同時，也將扮演新創團隊的事業伯樂，全力挖掘更多台灣GenAI千里馬，助力台灣成為全球生成式AI應用與解決方案的創新樞紐，推升台灣創新創業的發展。

「GenAI創新論壇」做為活動首部曲，將匯聚在生成式AI領域深耕的科技代表、創投、新創及學研界意見領袖，包含AWS香港暨台灣總經理王定愷、台杉投資科技基金合夥人吳錦城、中央研究院資訊科技創新研究中心研究員暨TAIDE計畫負責人李育杰、台杉投資總經理翁嘉盛、AWS香港暨台灣企業策略方案副總經理謝佳男、NVIDIA總監蕭怡祺、光寶新創辦公室LITEON+負責人陳宏明、凱鈿行動科技產品暨策略長蘇俊欽，以及易開科技共同創辦人兼執行長紀力榮等人，將帶來GenAI創新關鍵洞察，並共同探討更多產業發展策略與可能性。