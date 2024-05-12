中市戀戀鰲峰協會歡度母親節活動

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

戀戀鰲峰協會領軍，聯合戀戀鰲峰五大樂團、狄哥舞蹈樂團、山海風樂團、三樂樂團，及大師兄、張志宇、林叔中等薩克斯風高手等聯合演出，以薩韻賞心活動，一起歡度母親節。

為了歡度母親節，弘揚孝道文化，由企業界負責人及專業經理人士所組成薩克斯風樂團中，由臺中市戀戀鰲峰樂音協會（戀戀鰲峰協會）領軍，聯合戀戀鰲峰樂團、狄哥舞蹈樂團、山海風樂團、三樂樂團，及凡人（大師兄）、張志宇、林叔中等薩克斯風高手，清水區鰲峰山觀景台極限公園演出，並邀前立法院副院長蔡其昌，以薩韻賞心活動，一起歡度母親節。

戀戀鰲峰協會理事長王龍騰（傑品紡織公司董事長）表示，一年一度母親節，是一個非常感恩的節，大家都記得這一天慶祝母親節。戀戀鰲峰協會於11日在清水區鰲峰山觀景台極限公園，舉辦假日音樂會活動，希望大家能發揮感恩的心，尤其換起那些不知道感恩的人，能夠回歸初衷懷抱感恩的心。此聯合戀戀鰲峰、狄哥舞蹈、山海風、三樂等各大樂團，及凡人（大師兄）、張志宇薩克斯風高手演出表達感恩的心，並邀前立法院副院長蔡其昌，以薩韻賞心活動，一起歡度母親節。

王龍騰指出，由於戀戀鰲峰樂音假日音樂會，每週六在鰲峰山觀景台極限公園演出，這些樂師大部份是負責人及專業經理人士，下班之餘利用閒暇時間吹起薩克斯風，當做自己的性趣娛樂自己，漸漸的一定成就也可以娛樂他人，並可引朋呼友大家一起快樂吹薩克斯風。在企業界吹薩克斯風的風潮下，清水區鰲峰山觀景台極限公園（戀戀鰲峰樂音假日音樂會場地），成為各樂團假日的主要表演的地方。

王龍騰強調，2013年開始在戀戀鰲峰樂音假日音樂會演出以來，2010年開始在港區藝術中心籌辦假日音樂會，至2013開始在清水區鰲峰山觀景台極限公園，舉辦假日音樂會(戀戀鰲峰樂音自來假日音樂會)等經驗，没有一個正式圑體出來整合，讓大家有個目標依序演出，便結合更多的音樂愛好者參與，於111年成立臺中市戀戀鰲峰樂音協會，由原先的20幾個樂團發展，到現在50幾個樂團，包括戀戀鰲峰樂團、金手獎樂團、飛鴿樂團、狄哥舞蹈樂團、山海風樂團、三樂樂團，及大師兄、張志宇等名師參與。

戀戀鰲峰協會歡度母親節活動滱演出老師包括，凡人大師兄演出歌曲：岸壁之母－、媽媽我也真勇健、媽媽請你也保重；林叔中老師：月娘的眼淚、風中的玟瑰；張志宇演出：青蘋果樂園、雙叉路口、愛你愛不完；宥妡演出：濛濛春雨、天要光、藍雨；李朝順：媽媽、阿母的手、媽媽的皺紋、心頭肉 等經典名曲，聲聲坎入心裡，獲得觀眾熱烈的掌聲。