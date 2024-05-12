大限將至！電動自行車12月起未掛牌 最重罰3600元

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微型電動二輪車（俗稱電動自行車）自前年起須領牌納管，領牌寬限期至今年11月底到期，而南投監理站統計至4月底約5000餘輛領牌。南投監理站近日將攜手警方於縣內微電車出沒熱點啟動攔查宣導，呼籲民眾盡速辦理，若今年12月1日起攔查到未領牌之微電車，將依法開罰1200至3600元。

電動自行車經行政院核定更名為微型電動二輪車（微電車），增加須登記領用懸掛號牌、投保強制險及行駛道路管理等規定，於2022年11月30日起正式實施，並有2年領牌寬限期，至今年11月30日到期。

據交通部公路局台中區監理所南投監理站統計，截至4月底南投縣約有5000餘輛微電車領牌，不過仍有部分車輛未領牌，為免屆時領牌塞車，呼籲車主盡早申請。近日南投監理站將配合警方於微電車出沒熱點及時段加強攔查宣導，若今年12月1日起攔查到未領牌之微電車，將依《道路交通管理處條例》開罰1200至3600元。

南投監理站提醒，辦理微電車領牌時，需準備國民身分證（或僑民居留證）正本、印章、出廠證明、統一發票（如有遺失得由原車主以切結方式辦理）、有效期間30日以上之強制汽車責任保險證等文件，至各公路監理機關辦理微電車實車查核（車架號碼與來歷憑證相符、車輛型式與安全審驗合格之型式相符、各部機件齊全作用正常及速限符合最大速限25公里／小時以下規定）合格後核發牌照。

屬慢車的電動自行車以電力為主，最大行駛速率25km／h以下、車重不含電池40公斤以下（或含電池60公斤以下），過去因不需申請牌照及投保強制汽車責任險，衍生改裝、超速、交通事故增加及事故無法理賠種種情況，未加強管理，修法納入管理。