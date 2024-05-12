鬧船荒！這檔散裝爆17倍大量 42萬張買單高掛 不是裕民、慧洋

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台股周五（10日）陷入高檔震盪，電子權值股熄火，資金轉向流入傳產股，航運股成交占比衝破2成大關，貨櫃三雄爆量大漲，散裝航運也全面走揚，成為台股撐盤要角，值得注意的是，中櫃強拉漲停領頭漲，總成交量暴增17倍，截至收盤更有逾42萬張買單高掛，顯見人氣爆棚。

全球散裝船需求大增，散裝船大鬧船荒，散裝航運周五全線走揚，裕民、益航、慧洋-KY等同步走揚2～4％，尤以中櫃表現最為亮眼，開盤後一路走高，盤中爆大量後一舉拉上漲停，總成交量單日爆增17倍大量，終場大漲9.89％，收在25元整數關卡，截至收盤仍有逾42萬張買單高掛，可見買氣極盛。

中櫃4月營收2.6億元，年增4.95％，第一季合併財報預計13日提報董事會。中櫃主要業務為為經營港埠碼頭貨櫃集散站、辦理貨櫃修理維護業務、一般倉庫及保稅業務。

為開拓業務，中櫃持續發展港口物流及供應鏈，配合航商碼頭整櫃服務，服務範圍更擴大至五堵內陸集散站。並持續與航運物流業者合作，開拓散貨、倉儲等業務。

散裝市場受惠氣候異常、南美降雨緩和、巴西鐵礦砂出口量年增12％，帶動第一季海岬型船舶運價年增166％，創2010年以來新高，而第二季近如南美穀物運輸旺季，中小型船運價可望再漲一波。