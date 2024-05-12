高洋一對一學習慷慨支持！NSYO國際巡迴音樂之旅

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2024年暑假期間，第三屆國家青年交響樂團（NSYO）即將展開為期數周的巡迴演出，將音樂盛宴帶給臺灣各地觀眾，更首次踏上國際巡演的舞台。由音樂總監準・馬寇爾指揮，NSYO將帶來多首令人期待的作品，包括巴伯的小提琴協奏曲以及法蘭克、法雅、林姆斯基-柯薩可夫等作曲家的代表作品。

這場音樂盛事的成功不僅凝聚了國家交響樂團執行長郭玟岑與高洋一對一學習董事長陳威華的共同努力，更是高洋一對一學習股份有限公司慷慨支持的結果。多年來，高洋一對一學習一直致力於為國內孩童教育注入新的活力，而這次的捐贈更讓數百名青年音樂家得以在國際舞台上展現才華，感受到專業演出的獨特魅力。

第三屆國家青年交響樂團（National Symphony Youth Orchestra, 簡稱NSYO）將由NSO音樂總監指揮／準・馬寇爾（Jun Märkl）領軍。圖/高洋一對一學習提供

陳威華董事長表示，高洋一對一學習股份有限公司深知教育的重要性，始終致力於提供完善的學習資源和舞臺機會，以啟發更多青年追求音樂夢想。NSYO的成立和發展也得益於高洋一對一學習的大力支持，為臺灣音樂教育注入了新的活力和永續動能。

NSYO的巡迴演出不僅是對臺灣文化的推廣，更是對臺灣青年音樂家的支持和鼓勵。期許NSYO成為臺灣文化大使的角色，不僅關注臺灣，更放眼國際，為臺灣學習音樂的青年打開邁入國際音樂的大門。

這次演出也凸顯了企業與藝術教育的緊密結合，高洋一對一學習股份有限公司的慷慨支持為臺灣音樂藝術教育提供了長期的永續動能，共同深化藝術教育，為社會帶來更多美好的正能量。

NSYO國際巡迴音樂之旅將在夏日的熱情中展開，讓我們共同期待這場音樂之旅帶給我們的感動和震撼！