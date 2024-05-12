大航海時代回來了？陽明爆39萬張大量 這檔單周漲近30％

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貨櫃三雄夢回2022？受惠海運漲價完美風暴成形，貨櫃三雄周五（10日）在電子股熄火之際逆勢崛起，成為超級吸金機，陽明、萬海同步亮燈漲停，長榮也大漲逾9％，值得注意的是，陽明成交狂飆39.1萬張笑傲台股，市場引頸期盼大航海時代來臨。

陽明周五狂飆漲停板，成交值、成交量雙雙冠居台股，三大法人合計買超8.17萬張，值得注意的是，光是外資就買超逾6.3萬張，累計外資近六個交易日共狂敲10.4萬張，投信也進入連11日買超。

不只陽明，萬海也同步亮燈漲停，長榮雖未能鎖住檔停，但收盤也大漲超過9％，漲勢同樣剽悍。統計貨櫃三雄單周漲幅，陽明狂飆逾20.23％、萬海也跳漲逾29％，長榮則上漲約7.5％。

一場海運漲價完美風暴成形，從航商控艙到紅海危機、歐美補庫、中歐塞港，四大效應層層堆疊，在大陸五一長假，航商按慣例加大抽艙力道下，卻意外迎來節後貨量增溫，航商不僅5月1日歐美線運價喊漲千美元漲足，歐美線艙位也已滿到5月底，航商計畫15日美國線40呎櫃再漲1,000美元，歐洲線再漲1,500～2,000美元。

反映在上海運價指數（SCFI）10日節後開盤，大漲365.16點或18.82％至2,305.79點，不僅連續五周上漲，也一舉回升到2022年9月下旬高運價水準，本周歐美主要航線漲幅皆逾2成。

多家貨代業者透露，在面臨運力供過於求的挑戰下，航商持續透過控艙支撐運價。隨著歐美補庫存，甚或擔憂紅海危機延長，繞航延誤船期，貨主補庫力道有感增加，或需要額外兩周貨物拉高庫存安全存量，在持續的運力需求、空白航班計劃，以及對紅海危機前景的悲觀預測下，共同推動這波海運漲價風暴。

國際多家研調機構示警，這波運價漲風來得快，但同時新增運力也在增加，紅海不確定因素，仍是決定運價走勢的重要關鍵。根據SCFI歐美線報價，上海到歐美線運價都回到2022年8～10月的高運價水平。