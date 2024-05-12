鷺鷥繁殖季「空襲期」將至 基市府做1事來因應

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基隆市田寮河兩岸每到春夏之交，就進入了鷺鷥的繁殖季，在田寮河畔的行道樹上，棲息著上百隻的鷺鷥，尤其集中在富狗橋到美猴橋兩岸的仁一路及信一路。基隆市政府交通處為避免民眾的愛車在這段期間遭鷺鷥「空襲」，自去年起，每到鷺鷥繁殖季，都將塗銷部分停車格因應。

基隆市田寮河兩岸的仁一路及信一路旁的停車格，因為鄰近愛四路夜市及廟口夜市，一向是外地民眾打算到夜市走逛時，停車的首選之地。不過，近年來仁一路及信一路的行道樹上，4月到6月底都會有上百隻鷺鷥在此築巢繁衍，每每造成停放在行道樹下的車輛遭鳥屎攻擊。

對於基隆市的民眾來說，大多不會在這段期間將車子停放在這裡，但外地民眾就常會一看到停車位就開心停下，等逛完夜市回頭看到愛車的慘狀，往往欲哭無淚。

為此，基隆市政府交通處日前將仁一路側部分路邊停車格塗銷，並畫上紅線，禁止民眾停放車輛。基隆市政府交通處長王圳宏表示，為了尊重鳥類的生態，市府將自今年起，每年4月初到6月底，因應鷺鷥的繁殖期，暫時塗銷部分仁一路上的停車格，避免造成民眾的困擾。

後續交通處也將進行滾動式調整，俟鷺鷥影響降低後，會恢復停車空間，方便民眾停車。

基隆市動保所指出，目前在田寮河兩岸棲息的都是鷺鷥科的鳥類，有小白鷺、夜鷺、牛背鷺和黃頭鷺等，原本這些鳥兒只在金雞橋旁的第一顆行道樹棲息，但近幾年下來因為食源較近，田寮河富狗橋到美猴橋之間的行道樹上，就有了愈來愈多的鷺鷥。

原本這些鷺鷥是住在東岸高架橋旁西定河迴船池的大樹上，但數年前基隆市政府進行西定河整治工程，將原本的大樹砍掉興建沉砂池，這些鳥兒便就近將棲息地轉移到田寮河兩岸。