蘋果iPad系列新產品亮相 法人台鏈供應商大解析

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

Apple於日前發表iPad系列新產品，包含搭載M2晶片的iPad Air、搭載M4晶片的iPad Pro、新的巧控鍵盤以及Apple Pencil Pro，國內法人分析台股相關供應鏈表示，今年第二季到第三季iPad相關PCB出貨量都有所提升，其中，欣興 (3037)為M4處理器的載板主要供應商，給予「區間操作」的投資建議，目標價 215元。

法人表示，此次Apple發表iPad Pro、iPad Air新機，LCD機種背光模組主要供應商為瑞儀(6176)，相關訂單為瑞儀第二季重要業績成長動能；瑞儀第一季稅後淨利19.45億元，季增3.8倍，主要受惠業外匯兌挹注，隨著平板電腦、筆記型電腦新機陸續發表，下半年旺季效應可期，惟目前評價未偏低，故對瑞儀投資建議為「中立」。

iPad主板的供應商以華通(2313)和臻鼎-KY(4958T)為主，軟板供應商則是臻鼎-KY(4958)和台郡(6269)，欣興則為M4處理器的載板主要供應商。法人表示，目前詢問相關供應商，今年第二季到第三季iPad相關PCB出貨量都有所提升，對欣興給予「區間操作」的投資建議，目標價215元，其他相關個股則維持「中立」的投資建議。

另外，新款的Magic Keyboard(巧控鍵盤)，新日興(3376)因生產良率較佳，目前為Magic Keyboard的Hinge主要供應商。法人指出，新日興自去年第四季開始小量出貨，今年第一季底出貨量已提升，因應客戶備貨與正式開賣後需求，預 期對第二季營收貢獻較顯著，目前新日興評價位於合理區間，維持「中立」投資建議。

至於鴻海(2317)是Apple iPad系列新產品之台系代工廠，法人表示，Apple新的iPad系列產品，產品上市後若銷售良好，將有助提升鴻海2024年的營運表現，且鴻海又是生成式AI伺服器垂直與水平整合的全方面廠商，看好鴻海後續評價仍有提升空間，但因短期股價漲幅已大，因此暫時維持「中立」的投資建議。