5／12本周國內外財經焦點》美國重要通膨數據、台股Q1財報及新一波法說、00940換股名單

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國內外財經大事一手掌握，美國本周將公布重要通膨數據PPI與CPI，該數據攸關美國聯準會動向，並將牽動美股走勢。台股上周高檔震盪偏多，本周聚焦上市櫃Q1財報及新一波法說會，其中鴻海、廣達最受法人關注，此外，00940將於周五公布換股名單，其他高股息ETF也將於月內陸續調整，預計將牽動7,100億元資金流向。

企業財報持續支撐美股上揚，截至10日美股收盤，道瓊工業指數連續8個交易日上漲，周線創下去年12月中以來最大漲幅。其中，台積電4月份營收亮眼，激勵其ADR改寫新高紀錄。本周市場聚焦重要通膨數據PPI與CPI，攸關美國貨幣政策前景和牽動美股走勢。

美國總統拜登2022年啟動川普時代對中國的關稅措施評估，最快14日公布結果。美方除了將大幅維持現有關稅，電動車、電池和太陽能等戰略產業都會被列入加徵關稅名單，尤其電動車關稅將大幅調升3倍至100％，加稅領域還包括中國醫療器械。是否掀起新一輪的貿易戰，引發市場關注。

上周台股高檔震盪偏多行情，10日指數收高20,708點，周K線連三紅。本周盤勢拚突破前高20,883點，市場聚焦上市櫃Q1財報以及新一波法說會，後者關注華碩、廣達、鴻海等科技大廠釋出最新營運展望。

近期台股指數維持站穩2萬點及月線關卡上高檔震盪，市場緊盯基本面最新變化，隨10日上市櫃公司4月營收完成公布，市場接續關注15日上市櫃公司Q1財報最後公布，尤其是須提防少數公司業績意外偏弱或甚至出現虧損。

其中權值龍頭台積電Q1財報業績衝高，10日董事會決議宣布113年第一季配息，季配息由3.5元提升為4元（將在9月12日除息），以此全年度現金股利總和將由14元再提升為16元。台積電持續高檔震盪行情格局，10日收高802元，有機會靠攏前高826元。

電子代工大廠廣達將在15日召開第一季法說會。隨著今年AI伺服器需求依舊暢旺，加上AI加速器滲透終端裝置，AI PC、AI手機紛紛亮相，成為科技產業熱門焦點；另外，電動車產業今年遭遇逆風，而車用產品也是廣達重要的營運動能之一。廣達於AI領域、車載產品的布局進度，將是本次法說會最受關注的重點。

台股5月天，520就職行情強勢登場，上市櫃公司配息公告也陸續出爐，使得多檔台股熱門ETF的成份股調整大戲未演先轟動。目前高股息ETF已來到21檔，00940成份股審核基準日為5月10日，更動生效日為5月17日，屆時將公布換股名單。除00940，還有國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）將於5月調整。

強美國聯準會官員近期談話偏鷹，今年降息時間點可能延後至9月，美元超利率將維持更長時間，美元持續有吸引力。中央銀行16日將發布4月銀行人民幣存款餘額，預料在美元利差優勢下，銀行人民幣存款餘額將持續探底，預料創下連三月下滑，逼近1,200億元（以下金額單位均為人民幣）大關。

強化布局台灣市場，台灣福斯集團本周動作頻頻，集團旗下福斯（VW）將於14日發表全新智慧互聯服務上線，奧迪（AUDI）及SKODA也不約而同將於15日發表新車，其中奧迪強化布局純電車款，除將於當天正式推出Q4 e-tron純電車款，也將首度在台展出A6 Avant e-tron concept純電概念轎旅。上周台股高檔震盪偏多行情，10日指數收高20,708點，周K線連三紅。本周盤勢拚突破前高20,883點，市場聚焦上市櫃Q1財報以及新一波法說會，後者關注華碩、廣達、鴻海等科技大廠釋出最新營運展望。

勞動部於5月初公布減班休息統計，實施單位269家，人數6,204人，實施人數創下近3年來新低點。對於16日將發布的新一期統計，勞動部官員評估，隨製造業景氣逐步回溫，訂單回穩，預期無薪假人數應能維持緩步下降趨勢，不過詳細行業類別仍要視最後數據而定。

OpenAI預計於明（13）日舉辦全新產品發布會，先前市場猜測的GPT-5或AI搜尋引擎都已被CEO奧特曼否定；根據外電引述消息人士指出，新產品是具備視覺和聽覺功能的AI模型，且具有比目前的聊天機器人更好的邏輯推理能力。