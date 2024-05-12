鹿港慶端陽龍王祭 龍舟遶境踩街開光點睛

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彰化縣鹿港慶端陽系列活動今天進行全台特有的龍王祭儀式，於鹿港龍山寺恭迎龍王起駕，隨同龍舟遶境經鹿港鎮中山路至天后宮，迎同司管水域安全的天后宮水仙尊王，再前往將舉辦龍舟競賽的福鹿溪場地，舉行「龍王祭典開光點睛」儀式，庇佑龍舟競賽平安順利。

彰化縣長王惠美表示，6月8日到6月10日（端午節）將在福鹿溪上舉辦夜間龍舟賽事，龍王祭象徵鹿港國際龍舟賽的開始，今年是龍年，以「神龍龖龘」作為龍王祭主題，「神龍」代表龍山寺的龍王尊神，「龖龘」則代表五（舞）龍奔騰，由6隻龍踩街遶境賜福，時值母親節，也沿路發送康乃韾及香包。

這次龍王祭活動非常精彩，王功兩廣國術龍獅戰鼓團帶來舞龍演出開場後，緊接著登場的是榮獲全國舞蹈比賽特優的鹿港國小舞蹈表演，以及馬興社區的戰鼓表演，現場鑼鼓喧天，熱鬧非凡。

在鹿港龍山寺恭請龍王尊神起駕後，在地傳統藝陣、學校社區與10艘龍舟一同踩街，今年有10艘龍舟及地方陣頭表演一起遶境踩街，長長的隊伍讓鹿港中山路到天后宮的路上充滿節慶歡樂氣氛。

今天下午在鹿港公會堂則有定點表演，京奇舞蹈團民俗舞蹈、舞空術雙龍演出、鹿港山寮社區的民俗鼓陣、番社社區的十二婆姐陣及惠德國術龍獅團舞龍輪番表演，讓人看目不暇給。今年夜間龍舟賽將從6月8日到6月10日在福鹿溪上舉辦，共有115隊報名競賽，最高獎金25萬元。

彰化縣政府文化局表示，鹿港慶端陽系列活動除有國際龍舟賽、魯班公宴及小鎮光影藝術節之外，鹿港龍山寺在端午節當天還有童玩體驗，另外還有南北管音樂演出，晚上於鹿港老街等地，也能觀賞小鎮光影藝術節的夜間燈飾，以及河岸綠地音樂會、人文小旅行、探索小鎮集章樂等一系列精采活動。