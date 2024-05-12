桃園5款「蚊子App」遭下架 下載次數慘不忍睹

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桃園市升格後各局處陸續開發手機App，斥資超過上億，但許多設計不良、使用率低、評價慘不忍睹淪為「蚊子APP」，不分黨派議員都力促建立退場機制，避免浪費公帑。智慧城鄉發展委員會指出，市長張善政上任後全面檢討，至今已下架5款APP，未來也不鼓勵開發新款。

議員張桂綿和張碩芳都說，桃園升格後各局處常為活動斥資重金開發手機App，全盛時期達近半百個，但活動結束往往淪為「蚊子App」，雖然目前淘汰掉只剩下14個APP，但部分下載次數和使用滿意度仍然很差，像是排名最後的「中油桃園煉油廠空品即時監測」下載次數僅1035次，對比第1名「桃園垃圾車」47.1萬次，相差懸殊，要求檢討改進。

議員李柏坊認為，市府各局處開發的APP量多但不精，大部分都運用情況不佳，主因是設計不良，建議市府針對所有開發的APP總體檢，提升效率。議員陳韋曄說，市長張善政要打造「科技智慧」的桃園，開發手機APP的用意是讓市民生活更便利，而非罵聲連連。議員魏筠說，研考會與資科局今年整併為智發會後，要耗資上億推動「智慧桃園」，呼籲未來開發APP前都要慎思，避免再花大錢卻做出乏人問津、宛如「實驗品」的App。

智發會主委吳肇銘表示，市府訂定「桃園市政府App發展及管理作業要點」，並列出4點退場機制：不再更新維護、有嚴重錯誤或內容有重大瑕疵短時間內無法修正、有新版App或與其他App整併、定期自我檢核連續2次未達績效標準且無改進措施者。

吳肇銘指出，上下半年都會要求各機關針對所屬App的下載數、使用數、使用者評論進行檢討，並提出檢討及改善報告，智發會會持續追蹤並實際體驗操作，若2次未改善就會要求下架。張善政上任後至今已下架共5支App，包括桃園線上申辦數位行動憑證、桃園市立圖書館1.0、大溪時空旅人、AR桃園、新屋濱海植物園，現只剩14款官方APP。

吳肇銘說，未來除非有行動化、定位化服務需求，否則目前不鼓勵開發App，專案或活動用的App，也會加強要求活動結束後即下架。