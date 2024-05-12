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花蓮知名飯店官網價格一晚突漲 民怨：難怪沒觀光客

  • 中時即時 寶智華
南科園區一名工程師預訂暑期到花蓮旅遊，卻因飯店業者浮動調整訂房價格而打消念頭。（寶智華攝）
南科園區一名工程師預訂暑期到花蓮旅遊，卻因飯店業者浮動調整訂房價格而打消念頭。（寶智華攝）

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南科一名工程師因考量花蓮觀光客銳減，專程上當地某知名飯店官網想預訂海景房，隔天房價卻突然調漲1千多元，他懷疑是業者看到瀏覽數增加，知道有人要訂房，隨即調漲房價，相當不合理，遊興全消，抱怨「活該沒有觀光客」。業者說明，房價為總公司依住房率浮動調整，預訂後仍可免費取消，不會造成損失。

南科一名工程師指出，花蓮0403震災後，交通不便，他看到新聞報導指出，花蓮近來幾乎沒有觀光客，連農特產品都運到台南來賣，原打算暑期全家出國旅遊，想為台灣盡一分心力，所以決定改到花東旅遊，上網想預訂某知飯店海景房，當晚看到房價為5千多元。

工程師表示，5千多元一宿一食，價格跟國外住宿相去不遠，跟妻子商量後，隔日準備下訂，不料一上該飯店官網後，發現同樣房型的價格竟多了1千多元。「才隔一晚，懷疑業者是發現瀏覽人次增加，知道有人要訂房，隨即調高房價，讓人感覺很差！」

工程師當下決定取消暑期花東行程，暑期出國旅遊消費，並向媒體抱怨「難怪大家都出國，活該沒觀光客！」

該飯店房價12日又將海景房調回5千多元價格，業者表示房價是由總公司依住宿率浮動調整，依官網公告為準，若訂房後發現價格調降，可以免費取消先前訂單，不會造成額外損失。

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