不滿兒童交通安全分數最低 苗縣府抗議：欠公允、無可信度

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靖娟兒童安全文教基金會今年4至5月抽選全台22個縣市國小，以問券方式調查各縣市兒童整體交通安全感受，結果苗栗縣交安感受分數評比最低分。對此，苗栗縣政府12日發布新聞稿指出，縣府認為已打擊相關單位對交通安全環境改善的用心，且問卷調查僅選定2所學校，即逕與其他縣市作比較，似嫌粗糙且有欠公允，更無可信度。

苗栗縣政府強調，縣府團隊一向重視兒童整體交通安全，2020年開始針對易肇事路口、學校、圖書館及醫院周邊，著力配合人本交通環境作改善，從點開始著手延伸至路廊段的串聯，進而達成區域面的規畫，另配合中央政策面推動，朝向人本環境進行改善，縣長鍾東錦及縣府團隊也都非常感謝交通部與內政部在計畫與經費方面的大力支持。

縣府強調，兒童的交通安全涉及教育、宣導、工程與執法各面向；縣府相關業務單位一直都克盡職責合作努力，戮力打造適合學童的通學步行環境。

苗縣府指出，「讓數字說實話！」若以基金會所提供今年度兒童整體交通安全分數及排名，再衡諸交通部的兒少交通事故死傷人數，苗栗縣受傷人數雖為220人，但0至12歲兒童死亡人數掛零，相較排名前面的縣市死傷人數，評比結果更令人無法認同。

尤其，僅抽選2所學校問卷調查的方式，就將苗栗縣的兒童整體交通環境評比為最低，根本抹煞縣府團隊長期的努力與付出，也嚴重打擊團隊士氣，對有失客觀、公允的調查結果，實難接受。

縣長鍾東錦表示，兒童整體交通環境改善為縣府重大施政，盡管這分問卷調查結果顯有偏頗，但仍要求教育、執法、工程等相關單位持續精進，同時廣聽取民意加緊改善腳步，確保學童上下學安全，以符合民眾的期待。