安謀傳推AI晶片 拚2025年秋季量產

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天報導，日本軟體銀行集團（SoftBank Group）旗下安謀國際科技公司計劃研發人工智慧（AI）晶片，並於2025年發表首批產品。

路透社引述日經亞洲的報導說，安謀（Arm Holdings）將成立一個AI晶片部門，目標是2025年春季結束前建立AI晶片原型；AI晶片量產工作將交由代工廠製造，預估2025年秋季開始生產。

據報導，安謀將支付可能多達數千億日圓的初期研發成本，軟銀集團也會出資。

一旦量產系統確立，這個AI晶片事業將從安謀分拆出去、納入軟銀旗下，而軟銀已與台灣晶圓代工龍頭台積電及其他業者商議晶片製造一事，以確保AI晶片產能無虞。

安謀和軟銀均拒絕路透社記者的置評請求，台積電則未立即回覆路透社記者的置評請求。

藉由授權晶片設計收取權利金賺錢的安謀，正持續擴大資料中心市占率。資料中心營運商正設法自製晶片來驅動新的AI模型，同時減少對AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）的依賴。

軟銀將於明天公布新一季財報，外界預期該公司將再度陷入虧損。

投資人迫不及待想看見軟銀宣布有關新成長投資的線索，因為軟銀擁有充足的資金流動性，可將手上的大量安謀持股變現。在AI熱潮帶動之下，安謀股價在2月大漲近一倍。