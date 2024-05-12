台東旅遊補助方案3階段上路 自由行住宿可省千元

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0403花蓮大地震衝擊花蓮觀光業，交通部觀光署上周已確定花蓮旅遊補助方案，今日再宣布台東旅遊補助方案分3波上路，6月1日起為台灣好行及台灣觀巴優惠；7月1日起團體旅遊補助；8月1日起自由行住宿優惠，旅客平日入住可享每房1000元折扣。

花蓮地震後，交通部推出花東旅遊補助措施，起先規劃7月1日上路，但被花蓮業者抗議，認為時間太晚且台東不該納入，觀光署修改內容後，改為6月1日起先全力協助花蓮觀光產業紓困振興，包括旅宿業融資相對信用保證及利息補貼、補助災民入住旅館、旅宿業融資信用保證、旅遊交通優惠、國際包機補貼以及旅遊振興。

觀光署指出，6月1日起，自由行赴花蓮旅遊可享平日（周一至周四）每房每晚補助1000元、假日（周五至周日）每房每晚補助500元優惠。

台東的旅遊補助方案12日也出爐，分為3階段實施，6月1日起結合花東縱谷行，好行花東免費搭乘、觀巴花東2折優惠；7月1日至9月30日，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團、每團20人以上，住宿台東每團最高補助1.5萬元，每家旅行社最多申請2團；8月1日至9月30日，自由行旅客平日住宿台東，每房每晚最高補助1000元，假日則無。

觀光署表示，0403地震災後振興觀光方案，行政院核定6月1日啟動觀光振興花蓮方案，並依據交通部觀光署專業分析及經驗，咸認花東在交通、文化及資源是旅遊生命共同體。因此，在震災振興補助比例原則下，分階段辦理台東振興3大措施，全案經觀光署與台東縣政府共同研商，且取得共識，將分階段進行。