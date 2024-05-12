往奧萬大「投83線」明起封路施工 每日放行時段公布

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上山注意！南投縣仁愛鄉投83線是前往武界、奧萬大等地要道，去年因卡努颱風受創。南投縣府針對投83線4.42K處進行上邊坡保護工程提升道路安全，自本月13日至6月15日每周一到周六上午8時至下午5時施工，並固定上午10時、中午12時至下午1時，以及下午3時開放車輛通行。

為提升道路安全，南投縣府工務處預計於本月13日起至6月15日進行投83線霧社端至奧萬大約4.42K處上邊坡保護工程，預計每周一至周六上午8時至下午5時施工，周日休停，將封閉雙向道路，採定時放行，整體工期約30天。

縣府說明，施工期間將實施交通管制，固定每日上午10時、中午12時至下午1時，以及下午3時共3時段開放車輛通行，並視現場實際狀況機動管理，提醒民眾配合現場交管，若需通行則建議人車繞道、避開施工時間或在放行時間前抵達等候。

全台知名賞楓景點「奧萬大國家森林遊樂區」一年四季皆有不同美景，是民眾出青熱門景點，每逢秋冬之際更因滿山火紅的楓樹林，吸引大批遊客前往朝聖，投83線即是前往奧萬大的主要道路，自霧社串聯親愛、萬豐、武界等地。然因山區道路不易保養，常受天災損毀，去年更因卡努颱風等受創塌陷，幾經搶通又中斷，南投縣府規畫上邊坡保護工程，以提升其道路穩定，維護行車安全。

林業署南投分署則提醒遊客，若到奧萬大遊玩務必注意管制時間，或可在埔里改道行駛投71線，行經武界、萬豐、親愛等抵達奧萬大，沿路有豐富旅遊景點車程約比原道路增加20分鐘左右，若影響住宿也可致電洽詢奧萬大遊客中心。