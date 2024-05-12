微升後又微跌 彰化不動產交易進入盤整階段

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彰化縣政府地政處今年起於該處網站設立不動產交易報導專區，就每季實價登錄進行各項統計結果分析，並做主題性報導，供民眾查詢。該網站調查發現，最近5季彰化不動產交易呈現交易量微增後持平，交易總金額微升後又微跌之趨勢，似進入盤整階段，後續變動情形仍待觀察。

地政處長蔡和昌指出，該處為讓彰化縣民於實價登錄網站搜尋個別交易資訊之外，能有全縣行情趨勢做為比較，設立不動產交易報導專區，就實價登錄揭露案件，針對都市計畫內住宅區、商業區、農地、透天厝、住宅大樓等條件，分別計算每季交易量及均價，製作全縣不動產交易統計圖表及文字報導。

經統計，近5季彰化縣不動產市場交易總量呈微增後持平趨勢，其中住宅區土地均價每坪17萬元至20萬元，價量均呈微升後持平趨勢；住宅大樓均價每坪17萬元至19萬元間，價量均有微升趨勢。

彰化縣2023年全年不動產市場交易量總共有1萬2850件，其中房屋交易占51.9％；2024年第1季房屋交易量共有3221件，較去年同期增加244件，較前季則減少132件。2024年第1季房屋交易總金額 311.3億元，較去年同期261.3億元增加50億元，較前季 316 億元則減少4.7億元。

土地方面，2023年彰化縣都市計畫內住宅區土地交易量每季200多件，4個季走勢與總交易量相近，微增後持平。全縣土地交易均價每坪17萬元至20萬元之間，微升後持平。2024年第1季住宅區土地交易量共260件，較去年同期增加27件，較前季減少 12 件；交易均價20.2萬元，較去年同期上漲約16％，較前季上漲約3％。

商業區土地交易量甚少，均價每坪22萬元至28萬元之間，2023年高低波動不大，但2024年第1季價微揚。