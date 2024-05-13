「台灣精品」首度登陸日本京都 精品福熊助陣掀起文創新風潮

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經濟部國際貿易署委託外貿協會執行的「台灣精品」計畫，與中華文化總會首次前往日本京都舉辦「TAIWAN PLUS京都新寶島」，5月11日由臺灣駐日本大使謝長廷、京都府副知事鈴木一彌出席致詞揭開序幕。｢台灣精品｣獲獎企業美利達則與京都精華町簽訂合作備忘錄，以協助當地活化自行車文化並為Tour of Japan進行一系列的合作。而｢台灣精品｣吉祥物—福熊亦首次前往京都，與現場民眾熱情互動，展現臺日濃厚情誼。

｢台灣精品｣攤位以「開箱臺灣」為主題，精選3大類15個品牌40項產品，為京都民眾帶來臺灣文創生活氛圍。生活用品類有榮獲日本雜誌評選第1的Acerpure空氣清淨機、｢台灣玻璃｣與日本工業設計大師深澤直人合作打造的「TG」品牌玻璃器皿；運動休閒類最受歡迎的是世界最小的mbranfiltra拇指型隨身戶外淨水器過濾器，該產品相當適合注重防災的日本民眾，亦獲得日本當地電視台KBS京都的直播報導。另外，日本消費者一直認為臺灣女生都是自然健康美，所以昇宏的免沖洗護髮素、美科AROMASE頭皮護理系列產品也很受歡迎，其中甚至有日本民眾表示曾經飛到臺灣，就是為了親自到昇宏總公司買護髮素。

｢台灣精品｣自2018年開始參與「TAIWAN PLUS」活動，展出臺灣創新及優質產品，今（2024）年首次前往京都，特別重視傳達臺灣設計及獨特文化，希望與京都民眾產生共鳴，並藉由｢台灣精品｣吉祥物福熊可愛與溫暖的形象，打動京都民眾的心。現場民眾爭相排隊與之合照直呼好可愛，並表示希望有機會能看到臺灣福熊與日本熊本熊的共同演出，也能代表臺灣與日本友好親密的關係。

「台灣精品獎」（TAIWAN EXCELLENCE）是臺灣產業界的奧斯卡獎，每年透過嚴格的選拔機制，選出具有創新價值的產品。此次活動不僅精彩展示｢台灣精品｣，更加深臺灣與日本之間的文化交流和產業合作，透過本次活動讓日本京都民眾更感受到臺灣魅力，並透過文化與產業的融合，協助臺灣業者佈建日本市場。更多｢台灣精品｣獲獎產品與活動請參考官網（https://www.taiwanexcellence.org/tw）。